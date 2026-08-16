職業倦怠10大徵兆檢測！精神科醫生：休息也補不回的疲憊是警訊

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。



台灣精神科醫師陳豐偉在Facebook發文寫道，常常懷疑「自己是不是快撐不下去了？」，這樣的狀態在醫學上被稱為burnout（職業倦怠），它不是情緒脆弱，也不是個人失敗，而是一種長期壓力失衡後的結果。

世界衛生組織（WHO）在2019年將burnout列為一種「職業現象」，定義為未成功管理的慢性職場壓力，並提出三大核心特徵：持續性的能量耗竭，對工作產生疏離與犬儒感，以及工作效能下降。換言之，當一個人開始出現「怎麼休息都回不來」、「對工作越來越麻木」、「越努力卻越沒效率」，那往往不是態度問題，而是身心已經長期超載。

10大職業倦怠行為（01製圖）

你是不是已經站在極限邊緣？10大自我檢測警訊

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陳豐偉醫師列出10大自我檢測清單，若其中多項在近幾週或幾個月反覆出現，就值得提高警覺。

1. 休息了也回不來的疲憊感

不是短暫的疲憊，而是睡過、放假過，醒來仍覺得身心電量補不回來，常帶著耗竭感醒來。

2. 一想到工作就感到壓迫與焦慮

常覺得被壓得喘不過氣，想到要上班情緒先垮一半。

3. 對工作變得冷淡、麻木、想逃離

不再在乎成果，甚至出現「我幹嘛要做這些」的疏離感，對工作的心理距離增加，開始會幻想離職。

4. 效率與自信同步下滑

開始拖延、卡關、錯誤增加，產出變慢，自我懷疑變多。

5. 情緒耐受度下降

更容易易怒、煩躁，對小事爆炸。

6. 睡眠品質長期變差

難入睡、易醒，或睡再久仍不清醒。

7. 腦霧感明顯

注意力、記憶力下降，思考變慢，決策更吃力。

8. 反覆出現身體不適

頭痛、胃痛、背痛、腸胃問題，但檢查又多半正常。

9. 社交退縮

不想見人、不想聊天，互動變得「很耗能」。

10. 負面思考增加、快樂感下降

低落不再只限於工作，而是擴散到生活各面向。

倦怠會讓人「看起來變了」

美國心理學會指出，長期burnout可能讓人對正向情緒變得遲鈍、對原本有興趣的事失去感受力，並逐漸出現社會退縮與憂鬱症狀。

專家建議，當倦怠警訊持續出現，應考慮適度休假、調整工作節奏與環境，並視需要尋求心理諮商或精神科醫師協助。這不是退場，而是讓身心重新補充燃料的必要過程。

如果你在這10個警訊中，看見太多自己的影子，請記得：願意停下來檢視「我真的很累了」，不是放棄，而是讓自己有機會走得更久、也更穩。

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