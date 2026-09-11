19歲輟學拍片教用ChatGPT！接廣告月入逾70萬　親揭靠AI爆紅秘訣

美國一名19歲青年因看準人工智能（AI）熱潮，毅然從大學輟學，全職經營社交媒體帳號，專門教大眾使用ChatGPT等AI工具，如今每月收入已達六位數美元，收入全部來自品牌合作。



根據《Business Insider》報道，19歲的Maverick Maltin受訪分享創業經歷，其收入情況也獲得媒體查閲財務文件證實。

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從小接觸AI，大學念一年決定輟學

Maltin表示，父親從事科技行業，從小便不斷接觸最新科技產品，因此很早就認識人工智能及ChatGPT。高中畢業後，他進入Arizona State University就讀數字營銷專業。

不過，在大學一年級結束後的暑假，他開始嘗試製作AI教學短視頻，並於2025年5月上傳第一支TikTok影片。沒想到，其中一支影片迅速突破100萬次觀看，讓他意識到內容創作的發展潛力，因此決定放棄學業，全職投入AI內容創作。

他說，過去幾個月，每月收入都維持在六位數美元。

鎖定30至65歲族群，教AI融入日常生活

與其他專注介紹AI技術原理的創作者不同，Maltin選擇把目標受眾鎖定在30至65歲的美國成年人。他認為，年輕人本來就較容易接觸複雜的AI知識，而真正需要幫助的，是希望把AI應用到生活中的普通人。

因此，他的影片主要分享如何利用ChatGPT處理日常事務，例如撰寫履歷、準備面試、尋找購物折扣、整理提示詞（Prompt），甚至協助出售家中二手物品等。

爆紅秘訣：熱門主題＋自己的風格

談到爆紅秘訣，他坦言，剛開始經營帳號時，不需要刻意發明全新的內容，而是可以參考已經成功的話題，再加入自己的特色。

他回憶，當時看到一支介紹AI技巧的爆紅影片後，覺得內容不錯，但認為對方講話太慢、開頭不夠吸引人。於是，他用相同主題重新拍攝，並調整節奏及開場設計，結果影片很快突破100萬觀看次數。

他說，每當發現某個AI話題開始流行，自己都會盡量在一兩天內推出相關內容，以趕上熱度。

此外，他也特別重視影片開頭（Hook），幾乎每支影片都會直接點出AI工具名稱，再搭配能激起好奇心的問題，例如：「如果讓ChatGPT幫你重寫履歷，會發生什麼事？」

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粉絲累積後才接品牌合作

Maltin透露，經營初期雖然不斷收到品牌合作邀約，但他擔心影響粉絲信任，因此一直沒有接廣告。直到TikTok粉絲累積約8萬至9萬人時，父親建議他，只要合作對象是自己本來就願意推薦的產品，其實沒有必要拒絕。

於是，他嘗試回覆合作郵件，並開出較高報價。沒想到，第一個合作案便成功成交，對方支付2400美元，邀請他拍攝兩支影片。

之後合作邀約源源不斷，如今他已完成超過100次品牌合作，目前所有收入均來自品牌贊助。

曾讓AI審核合約，如今已有專業團隊

他笑稱，創業初期沒有律師，也沒有任何法務團隊，因此曾直接利用AI協助閲讀品牌合作合約。如今加入專業經紀公司後，所有合約都會交由律師審核，讓合作流程更加安全、完善。

去年8月，當TikTok粉絲突破10萬人時，他認為收入已經足以支撐生活，因此決定不再回學校。目前，他不僅簽約經紀公司，還聘請了影片剪輯師。

他坦言，過去一直捨不得把工作交給別人，但後來發現，把剪輯外包後，自己能花更多時間拍攝新內容，大幅提升工作效率。

他建議想經營自媒體的人，當重複性工作開始佔據太多時間時，就應該考慮建立團隊，把時間專注在自己最擅長的事情上。

Maltin最後表示，自己的目標一直沒有改變，就是儘可能把複雜的AI知識變得簡單，讓更多人都能輕鬆學會並運用在生活中。

AI本來就是一個複雜的領域，只要你懂得比身邊的人多一點點，就已經領先99%的人了。

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