立冬2026｜6大禁忌一文看清 命理師點名3大星座：小心身體出狀況
撰文：中天新聞網
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11月7日迎接立冬，台灣命理專家小孟老師分享立冬的「6大禁」，另外還點名巨蟹座、獅子座、處女座注意身體狀況，可能舊疾或隱性病痛復發。
小孟老師在Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享的立冬6大禁忌，如下：
1. 不宜過早外出：
立冬清晨氣溫低、寒意重，長輩或年紀大的人太早出門，容易因血管收縮引發不適。
2. 不宜飲用大量熱水：
立冬為極寒日，若喝過燙或過多的熱水，容易造成體內陰陽磁場不平衡。
3. 忌洗熱水澡過久：
洗澡時間過長容易導致毛孔擴張、體內陽氣下降，進而影響骨頭與皮膚健康。
4. 忌激烈運動：
立冬氣溫驟降，過度激烈的運動容易造成心血管與血壓負擔。
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5. 特定星座/族群注意舊疾：
巨蟹座、獅子座、處女座身體虛弱者，在立冬前後要特別留意舊疾或隱性病痛復發。
6. 最好早睡早起。
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