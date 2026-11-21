男性向來以誇大自己「褲襠裡的傢伙」尺寸而聞名。一項研究發現，一般男性會將自己的生殖器長度誇大約20%。但男性生殖器的平均長度究竟是多少？



紐約郵報報導，醫學文獻回顧發現，經醫療專業人員測量，男性生殖器在疲軟狀態下的平均長度約9.22厘米，周長約9.09厘米。完全勃起時，平均長度增至約13.84厘米，周長約11.91厘米。如果這些數字比你預期的還小，那麼你絕對不是唯一這麼想的人。

男性經常高估或誇大生殖器尺寸，因為社會文化將生殖器大小與男子氣概、個人價值及帶給伴侶快感的能力緊密連結在一起。（unsplash@deonblack）

認證性治療與伴侶治療師庫欣（Vanessa Cushing）受訪時表示，她經常在治療過程中發現，男性認為真正的「平均」尺寸要大得多，約為16.51至17.78厘米。她說：「男性經常高估或誇大尺寸，因為我們的文化將生殖器大小與男子氣概、個人價值及帶給伴侶快感的能力緊密連結在一起。」

庫欣解釋，這種認知落差往往源自文化觀念，以及人們對性行為和身體外觀不切實際的期待。當男性主要從色情影片、更衣室裡的吹噓或流行文化獲取性知識時，其實是在拿自己與極端少數的例子比較，因而普遍產生自卑感，甚至出現性表現焦慮或陰莖畸形恐懼症（penile dysmorphic disorder），認為自己完全正常的身體存在缺陷。

男性對自身尺寸缺乏自信的情況並不少見，後果也可能不只是自尊心受挫。研究顯示，患有陰莖畸形恐懼症或陰莖過小焦慮症（small penis anxiety）的男性，比起不會過度在意陰莖尺寸的男性，出現勃起功能障礙的比例更高，性交滿意度也更低。

儘管流行文化經常將較大的生殖器與性能力、權力、男子氣概及社會地位聯繫在一起，但研究顯示，女性普遍沒有男性想像中那麼重視伴侶的生殖器尺寸。約85%的女性表示對伴侶的生殖器尺寸感到滿意，而45%的男性坦承，希望自己的生殖器能再大一點。

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庫欣表示，她經常向覺得自己尺寸不夠大的患者提出幾項建議。首先，應重視身體構造，而非插入深度，因為真正的快感來自性喚起、溝通及情感投入，而非陰莖長度。其次，她建議：「有意識地遠離那些會引發身體羞恥感的媒體內容。了解成人娛樂產業會特別挑選具有極端身體特徵的表演者，有助於重新建立符合現實的期待。」

最後，應將重點從性表現轉向親密連結。庫欣呼籲：「練習將注意力放在整體的感官觸碰上，而不是把親密行為當成一場必須通過的身體測驗。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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