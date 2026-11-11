日本5大獵奇手信盤點　馬桶便便餅、猛男朱古力、眼球蛋糕太震撼

好傢伙！吃個點心的心理代價，也太大了！先打開馬桶蓋，再擠進紅豆餡，最後才能吃到一塊紅豆餅！話說，這個外形配上紅豆餡，怎麼看怎麼怪……



這塊名叫「馬桶最中餅」的伴手禮，出自愛知縣常滑市的老字號和菓子店 「大藏餅」 。常滑市是日本著名的陶瓷之城，除了茶壺、花盆，馬桶等衛生陶瓷也是其重要產業。「馬桶最中餅」就是大藏餅和驪住工廠的聯名產品，最初是作為工廠參觀者的紀念品而開發的。

日本獵奇伴手禮「馬桶最中餅」（threads@nagoya.cat.tw）

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它的靈感來源於大藏餅第三代傳人約15年前的一個玩笑。「あんこ（紅豆餡）」和「うんこ（便便）」發音相似，便想用紅豆餡來替代便便，做一款馬桶形狀的點心。這個想法在多年後，和驪住希望製作一個「讓人印象深刻」的紀念品需求不謀而合，最終再正式商品化。

有意思的是，這款點心的名字在日語中還是一個雙關語！「最中」，常規讀音是「もなか（monaka）」，但官方玩梗，引導大家讀成與「最中（最中/正在進行中）」同音的「さいちゅう（saichuu）」。包裝盒上還會用紅字寫著「ただ今使用中！」（現在正在使用中！），以強化這個幽默概念。

為了追求「逼真」的視覺效果，特意保留了紅豆顆粒的些許破碎感……味道倒是正經的，選用北海道十勝紅豆做的粒狀紅豆沙，餅皮酥脆。但說實話，當紅豆餡填滿馬桶的那一刻，誰還在乎紅豆來自哪裏啊？

除了馬桶最中餅，日本獵奇的伴手禮還真是不少！

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這家叫「いいなSTORES」的日本公司，推出的一款「人臉銅鑼燒」。你只需要在網上下單，然後提供一張親朋好友的正面照，過幾天印著定製臉蛋的銅鑼燒就送到手裏了。甚至是愛豆（idol）的照片，店主都會幫你完美的複製上去。說實話，熟悉的人臉出現在食物上還衝你迷之微笑，也太詭異了！

還有這款名叫「完美先生」的猛男巧克力。將造型健碩的「猛男」丟進熱牛奶或咖啡裏，巧克力外殼融化後，裏面包裹的迷你棉花糖就會浮現出來。

這支筆可以說是獵奇裏的「重量級選手」！筆桿裏封存著約30條半透明的海獸胃線蟲，書寫時能看到蟲體在礦物油中晃動、纏繞。它最初只是當地魚商的一個玩笑，沒想到爆紅。因為完全依賴當天的漁獲，有時一周都做不出一支，非常稀缺。

這家中西怪奇菓子工房，專做「恐怖甜點」。招牌的「腦髓眼球蛋糕」，打開盒子就會有「眼球」和「腦髓」的造型彈出來。官方強調「看起來噁心，但味道是認真好吃的」。此外還有做成手指被切斷、指甲縫滲血樣子的手指餅乾，和耳形餅乾等。

總結下來就是，伴手禮這條賽道，日本人是真捲！

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