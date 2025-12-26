日本「鋼鐵香蕉」台灣大賣　日廠家：聖誕前收1500根大訂單｜有片

來自日本廣島的Iron Factory Ikeda公司銷售的「鋼鐵香蕉」過往在台灣網上爆紅，這間日本廠商近日表示，在聖誕前夕，收到來自台灣訂購1500根的大訂單。



Iron Factory Ikeda上傳影片為台灣客戶準備出貨：

據其官網介紹，這款產品名為「香蕉鐵鎚DX」。它其實是一支外型長得像香蕉的鐵鎚，1支大根售價為日圓11877元（約591港元），小根售價為日圓3287元（約164港元），現在鋼鐵香蕉已經是全球市佔率第一，因為只有Iron Factory Ikeda在銷售該產品。

本屬無聊設計的鋼鐵香蕉，竟獲台灣人大愛！

香蕉鐵鎚DX的前身為香蕉槌，2019年Iron Factory Ikeda將菲律賓產香蕉內部金屬化處理，製作出全球唯一的「香蕉槌」，後來有人許願想要一根香蕉鐵鎚，所以2020年又接着推出長度約20厘米、重量約1.5公斤的「香蕉鐵鎚DX」。

香蕉鐵鎚DX標榜不僅可於攝氏1千度環境下使用，還可以直接用來敲釘子，從發佈的影片來看，完全可以將一根釘子敲進去物體裏。Iron Factory Ikeda表示，這滿足了不少人想用水果來敲打釘子的願望。

這個看似不太使用的產品居然在台灣走紅，過往曾讓日本廠家都感到納悶，並在網上發文詢問台灣的消費者到底如何使用這款產品。