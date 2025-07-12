你不知道的娛圈隱形富婆！水炸彈女神的五件事　一男人助圓歌手夢

今年夏天的「WATERBOMB Seoul 2025」音樂節，再次讓大家見識到「水炸彈女神」權恩妃的超強舞台魅力。一身比堅尼外套搭配牛仔短褲的帥氣造型，一登場就引爆全場尖叫，濕身潑水的瞬間更是直接衝上熱搜。她還驚喜帶來 IZ*ONE 經典曲〈Rumor〉，與昔日成員李時安合體演出，瞬間成為當天最亮眼的焦點。



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權恩妃雖然身形嬌小，卻擁有令人稱羨的勻稱體態與舞台氣場，無論是筆直肩線、緊實曲線還是動作的爆發力，都讓人目不轉睛。更讓人驚喜的是，她不只唱跳全能，還是創作人、咖啡廳老闆、曾任舞蹈老師的斜槓代表，擁有超多令人意想不到的面貌。這次，就從 5 件你可能不知道的小事，一起重新認識這位既性感又充滿實力的權恩妃！

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一、曾是 Woollim 娛樂的舞蹈老師

你沒看錯，台上跳舞跳到讓人移不開視線的權恩妃，當年其實就是其他練習生的老師。她曾是 Woollim 娛樂內部的舞蹈導師，不只擁有紮實的基本功，更懂得如何帶人、教人。據 IZ*ONE 成員宮脇咲良在節目中透露，在 2020 年準備《Oneiric Diary》時，恩妃不只是隊長和表演核心，更親自指導成員排舞、調整動作，甚至參與舞台演出監製。值得一提的是，權恩妃更曾參加過國標舞比賽，並獲得第三名的佳績，許多粉絲看到後，紛紛驚呼：

「到底有什麼是權姊不會的？」



二、能夠一圓歌手夢都要感謝這個男人！

權恩妃曾在節目《強心臟聯盟》中透露，自己從小就夢想成為歌手，但父母只允許她把唱跳當成興趣。當她想報考藝術高中卻苦無經費時，轉而向哥哥求助，並承諾「等我成功一定會報答你」。沒想到哥哥毫不猶豫地拿出打工存款支持她，甚至持續金援，最終讓她順利考上藝術高中，也正式踏上實現夢想的第一步。

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三、IZ*ONE 並非首個加入的女團

許多粉絲認識她是從 IZONE 開始，但權恩妃的「偶像人生」其實遠比你想的還早。她在 2014 年就以藝名「Kazoo」出道，成為女子團體 Ye‑A 的一員，當時的形象和現在截然不同。雖然該團體後來解散，但那段經歷成為她後來站穩舞台的重要養份。後來她轉向幕後，持續精進舞蹈和創作實力，直到再次以練習生身份參加選秀，才終於迎來第二次的機會。可以說，IZONE 是她的「第二人生」，卻也正因為這樣，她比誰都更珍惜每一次登台的機會。

四、曾以「Psycho Rabbit」筆名創作

很多人只看到她華麗的舞台表現，卻不知道她同時還是個詞曲創作人。權恩妃在 2020 年與創作團隊「Psycho Rabbit」合作，開始以筆名參與音樂創作。她不僅為 IZONE 的專輯《Oneiric Diary》中的〈WithOne〉潤色歌詞，也參與了《Bloom*IZ》中〈Spaceship〉的創作。能唱能跳又能寫，讓她在女團成員中格外突出，也為後來她的 solo 音樂路打下基礎。

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五、其實是隱形富婆

權恩妃出道多年，人氣與實力兼具，近年更以 solo 身份穩站一線。除了演藝工作，她也默默經營起副業，展現不容小覷的商業頭腦。2023 年，她在首爾聖水洞開設了個人咖啡廳「kwan’s coffee」，從店面設計到選品風格都親自參與規劃，一開幕便吸引大批粉絲與網紅朝聖。再加上廣告代言與演出活動穩定，加乘收入驚人。據報導，她甚至在 2024 年以約 24 億韓元購入首爾市中心的透天宅。沒有高調炫富，卻用實際行動證明自己不只會表演，更是會投資生活的現實派偶像。

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從出道前默默耕耘，到如今在舞台上閃耀發光，權恩妃用行動證明，她的成功從來不只是天分，而是靠著努力、堅持，還有一點點不為人知的勇氣與智慧。亮眼的外型只是她的其中一面，真正讓人著迷的，是那個始終不放棄、持續進化的毅力。

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