張員瑛3度低溫「穿這樣」網民嘆敬業到恐怖：難怪21歲買上億豪宅

韓國女團IVE的超高人氣成員張員瑛，擁有身高173厘米的逆天身材比例與宛如洋娃娃般的甜美外貌，自出道以來始終是鎂光燈追逐的中心，她的IG粉絲更突破1,500萬，人氣持續攀升，也讓她成為各大品牌競相合作的代言寵兒。



過去曾有謠言指出張員瑛的爸爸是台灣人，因此引發外界對她血統與國籍的揣測，對此經紀公司已明確澄清，她為純正的韓國籍。近日張員瑛於首爾亮相活動時，以一套一字領鏤空洋裝驚艷全場，更意外在網絡掀起討論！

IVE張員瑛身高173純白鏤空短洋裝亮相引爆話題！

日前張員瑛現身首爾聖水洞品牌新店開幕活動，當天她身著純白一字領短洋裝登場，上身的抓皺細節為整體增添層次，轉身之間背後的鏤空設計立即成為焦點，完美展現她筆直的腰線、流暢的背部弧度與細緻膚質，她搭配裸膚色高跟鞋，以同色延伸腿部線條，整體造型簡約卻極具存在感。

活動當日首爾僅3度低溫，天氣相當寒冷，張員瑛身著洋裝雖然為長袖設計，但幾乎無法禦寒，活動照片曝光後，引發熱烈討論。（threads@kris8.31）

來看看更多IVE 張員瑛相片：

值得注意的是，當天首爾僅有三度低溫，天氣相當寒冷，雖然洋裝為長袖設計，但一字領、鏤空與短版剪裁幾乎無法禦寒，活動照片曝光後，立刻引發熱烈討論，一名網友在Threads上轉發直呼：「張員瑛妳瘋啦？首爾三度欸！」

相關貼文也吸引大批網友留言：

「這樣穿我以為首爾30度。」

「穿這樣在台灣我都覺得冷，員瑛還要保持表情和動作，她永遠都那麼敬業！」

「不要感冒才好！」

「小員的敬業程度很恐怖的！」

「難怪越來越喜歡張員瑛！」

「老娘就是靠這種意志力才能21歲全款買下上億豪宅！」



張員瑛無論在舞台上或活動場合，總以最完美的狀態呈現自己，不畏低溫仍維持專業形象，更讓粉絲與大眾看見她對工作的投入，憑藉亮眼外貌、強大魅力與堅持不懈的態度，她的每次亮相都成為話題，也再次證明了她作為新生代最受矚目的時尚指標地位！

