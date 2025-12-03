aespa Karina遭質疑靠「臀墊」刻意修飾身材　網喊勿過度評價外貌

韓國超人氣女團aespa隊長Karina（本名中文名字譯為劉知珉）以身高168厘米的傲人三圍身材與精緻五官著稱，被不少網友封為「人間AI」。雖然曾因前男友李宰旭及紅色數字外套風波登上話題，但她的人氣並未受到影響，IG粉絲突破2200萬，聲勢持續攀升。



近日Karina在一段品牌活動影片中，疑似使用「臀墊」的畫面在網路上引發熱議，影片一出，立刻在社群平台瘋傳，並在粉絲間掀起兩派論戰！

許多網友指控aespa的Karina有穿「臀墊」刻意修飾身材曲線。（X@Aespa123）

因褲後凸起的線條不自然 許多網友推測她用「臀墊」修飾身材：

aespa Karina身高168疑使用「臀墊」調整身材引爭議！

該段影片拍攝於Karina代言的Krush啤酒快閃活動中，畫面中她正在替海報簽名，但牛仔褲後方略微凸起的線條引起部分網友質疑，認為比例看起來不太自然，推測她可能借助「墊片」修飾曲線。

所謂「臀墊」是演藝圈常用的小工具，不需手術與填充物便能塑造更圓潤的臀部形狀，因此不少人將影片中的隆起視為證據，指向她有刻意調整體態。

然而有不少支持者出面澄清，表示那只是造型團隊使用夾子收緊褲頭，讓服裝更貼合她的窄腰所產生的效果。

造型專業人士也指出，K-Pop舞台造型常會利用夾具固定衣料，尤其是較硬挺的丹寧布，更容易因調整而出現鼓起或皺摺，看起來像墊片但實際上並非如此，粉絲也舉證，同日由不同角度拍攝的影片中，後側線條並沒有明顯隆起。

值得一提的是，這並非首次出現類似的外型風波，過去一年內，aespa寧寧、ITZY的Yuna（申有娜）及Red Velvet的Wendy都曾遭遇身材被懷疑人工修飾的討論。隨著相關話題反覆出現，不少粉絲呼籲大眾停止對女團成員的外貌過度評論，避免造成無謂傷害。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】