BLACKPINK成員被曝購入上億豪宅、淨身家超2億　最有錢竟不是Lisa

韓國超人氣女團 BLACKPINK 成員 Jisoo 近日被爆出以重金購入一套位於江南、價值約 200 億韓元（摺合約港幣1.07億元） 的豪宅——LARBRE 27，消息一齣立即引起網友熱議。



事實上，早前就有媒體記者曾根據成員活動與代言推算，四人合計的總收入可能高達 1.638 億美元（約港幣12.73億元）。其中，Jennie 與 Lisa 也曾在節目或報道中提到，她們已憑自身努力購下夢寐以求的豪宅，可見 BLACKPINK 的事業與財富皆達到頂峰。

BLACKPINK四個成員合計總收入可能高達 1.638 億美元（約港幣12.73億元）。（jennierubyjane＠IG）

綜合韓媒報道，Jisoo 購入的豪宅位於首爾江南區，被稱為高端私密住宅代表作的 LARBRE 27（法語意為「樹」）。該住宅以「頂級安全與隱私」為最大賣點，住戶進出需通過三重人臉識別系統與專屬電梯門禁卡，連外賣都必須經由智能櫃轉交，安保規格堪稱韓國頂級。

此外，小區坐擁漢江一線景觀，部分戶型設有 5 米寬全景落地窗，可一覽城市夜色。由於住戶多為知名藝人與財閥人士，當地也被形容為「隱形富豪的堡壘」。

該豪宅市值不菲，基礎戶型起價即超過 200 億韓元（約港幣1.07億元），而頂層公寓更高達 450 億韓元（約港幣2.42億元）。據悉，所有普通戶型早已售罄。Jisoo 此次斥資購入，也被不少網友視為「非財閥出身藝人成功躋身頂層階層」的象徵，打破了韓國娛樂圈「頂級資源僅屬財閥」的固有印象。

Lisa 購入一棟三層獨立別墅

值得一提的是，Lisa 在首爾城北洞購入了一棟三層獨立別墅，市值約 75 億韓元（約港幣4027萬元）。她曾在個人 YouTube 頻道公開拍攝居家影片，意外曝光這座裝潢精緻的豪宅。此外，Lisa 在 美國比佛利山莊也擁有一處價值約 395 萬美元（約港幣3071萬元） 的大型別墅。

Jennie 購入一棟獨立別墅

Jennie 在首爾漢南洞購入的豪宅，位於著名富人區 UN Village，地理位置優越，可俯瞰遼闊的漢江美景。據悉，她的鄰居包括 G-Dragon 與邊伯賢等韓流巨星，該棟獨立別墅市值約 50 億韓元（約港幣2684萬元）。另外，Jennie 在美國洛杉磯也擁有一處豪華住宅，配備私人泳池、花園及開放式廚房，整體風格夢幻又極具品味！

Rosé 的住所位於首爾龍山區的 Summit 大樓，據傳距離 Jisoo 的住宅步行不到 10 分鐘。由於 Rosé 一向注重隱私，她的首爾豪宅細節鮮少曝光，外界僅能得知該區域以高端私密住宅著稱。

另一方面，網絡上也流傳消息指出，Jisoo 的個人淨資產估計約為 2900 萬美元（約港幣2.25億元），被認為是 BLACKPINK 四位成員中最富有的一位。

