南韓公布「哪位明星最推動韓國」排行榜　BTS第二、冠軍竟是他

南韓時事週刊《Sisa Journal》每年都會藉由調查找出各領域中最具影響力的人物，近期該週刊針對娛樂圈展開最新調查「誰推動韓國？」，採訪南韓民眾和業界專家，評選出韓娛頂級明星Top5，趕快跟著《COOL》一起來揭曉吧！



「哪位明星推動韓國」排行榜 Top1：劉在錫

「國民 MC 」劉在錫再次突破紀錄啦！他以 70.4% 壓倒性支持率榮登今年「誰推動韓國？」調查榜冠軍，比去年 56.8% 支持率再高出近 14 個百分點，今年有高達 70.4% 南韓民眾和 53.2% 業界專家將劉在錫評為最具影響力人物，真不愧是大神呀！

「哪位明星推動韓國」排行榜 Top2：防彈少年團 BTS

防彈少年團 BTS 以 31.4% 支持率在「誰推動韓國？」排行榜位居亞軍，儘管先前成員們因入伍服役導致數字些微下降，但 6 月 BTS 完整回歸的消息釋出後，支持率又再度飆升，這也是 BTS 連續 6 年在南韓民眾和各界專家調查中均位居第 2 名。

「哪位明星推動韓國」排行榜 Top3（南韓民眾版）： IU、姜鎬童

從「誰推動韓國？」排行榜第 3 名開始，民眾和專家的評價褒貶不一，在南韓民眾投票排行榜當中，姜鎬童（13.8%）、IU（13.8%）並列第 3 名。

「哪位明星推動韓國」排行榜 Top3 – Top5（業界專家版）：BLACKPINK、IU、姜鎬童

然而在業界專家調查顯示，BLACKPINK（9%）排名第 3，IU（8.4%）名列第 4，姜鎬童（7%）位列第 5。

