最美韓國女星票選Top 10　Jisoo、金智媛不入5強、冠軍不是韓籍！

韓國演藝圈堪稱全球公認的「高顏值寶庫」，從 K-POP 偶像到影視女星，各個都擁有令人驚豔的外貌！



近日，日本人氣網站《Rankingoo》公布了「最美韓國女星」票選結果，吸引了近兩千名網友參與調查，究竟哪位女神奪下冠軍寶座，成為眾人心中的最強顏值擔當呢？！

本次票選以在韓國活躍的女演員與女偶像為對象，由日本株式會社CM Site透過網絡問卷方式進行調查，主題為《最強顏值代表：韓國美女藝人排行榜【演員＆偶像篇】最新版》。共有1,931名受訪者參與，年齡層分佈在10至40歲之間，包含男性、女性及未填寫性別者。

TOP 10：朴敏英（93 票）

TOP 9：金智媛（96 票）

TOP 8：金裕貞（97 票）

TOP 7：朴信惠（102 票）

TOP 6：Jisoo（103 票）

本次榜單的第6至第10名，幾乎清一色都是韓國演藝圈中具有代表性的女神級人物。BLACKPINK 成員Jisoo雖然與前五名擦肩而過，但仍以微弱差距拿下第六名；此外，朴信惠、金裕貞、金智媛及朴敏英等人也憑藉獨特的氣質與出眾的外貌，穩穩佔據顏值 TOP 10 的席位。

TOP 5：金泰希（106 票）

韓國公認的國民第一美女，以端莊優雅的氣質與精緻五官著稱，代表作包括《愛在哈佛》《IRIS》等，是許多人心中的「天然系女神」。

TOP 4：張員瑛（116 票）

前 IZ*ONE 成員、現 IVE 中心成員，年紀輕輕卻已擁有超強舞台魅力與出眾的外貌，她的高挑身材與甜美氣質讓她成為「新生代顏值擔當」。

TOP 3：潤娥（119 票）

少女時代的門面擔當，以清新自然的美貌被譽為「國民初戀」。出道多年，她在演藝與時尚界都保持着極高人氣，是永不過時的經典女神。

TOP 2：Karina（120 票）

女團 aespa 隊長，以精緻的外貌和未來感十足的氣質著稱，她的「AI美顏」常登上熱搜，被網友稱為「現實版CG美人」。

TOP 1：周子瑜（121 票）

來自台灣的 TWICE 成員，以清純外貌與温柔笑容征服全球粉絲。她多次被評為「世界最美臉孔」，此次登上榜首，實至名歸！

不得不說，這份榜單簡直是「神顏雲集」！無論是新生代偶像還是資深女演員，韓國娛樂圈的顏值實力依舊不容小覷。每一位上榜女星不僅擁有出眾外貌，更以各自的才華與魅力征服觀眾的心~

