好友之間都會相互關心問候，但究竟是寒暄客套，還是真的關心，每個人的想法大不相同。有網友好奇和朋友相聚完回家時，對方總是會說「到家跟我說」，讓他不懂這句話真正的意思，到底是真的在意對方安危，還是習慣性的問候？貼文引起熱議，多數人都認同這是關心的問候。



原PO在Threads發文表示，每次聚會完要回家前，朋友都會提醒一句「到家跟我說」，聽起來很平凡的一句話，但卻讓他非常在意。原PO想問大家：「你們是真的會在意對方有沒有平安到家嗎？還是這只是一句習慣性的問候？」

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貼文一出，留言一面倒都認為這是朋友間真誠的關心：

「會啊，不管熟不熟，講一聲也比較安心」

「當然要，基本禮貌」

「會！沒有一起或護送回家的話都要報平安」

「我覺得是真的在意，『到家跟我說』看似是一句小話，卻是『我想確定你平安』的最簡單說法。有人願意問，就是一種被惦記的感覺」

「真朋友，當然真的在乎」

「會，雖然我常常等朋友到家等到睡著」

「我是真心在乎的……平安到家很重要」

「每當我的朋友說這句話，我會感到暖心」



還有人因為朋友沒有報備而打電話或傳訊息確認：

「因為看過太多恐怖故事，所以我一定會追問，沒回的我就會一直洗貼圖，被罵也無所謂，人平安就好」

「會，如果朋友都沒和我說到家了，我還會特地問他到了沒」

「會啊！如果超過時間還會打去確認是否到家」

「在乎！我朋友有次沒有傳，我還特地傳訊息問」



其中有一位相信玄學的網友解釋，曾經聽過一種說法，「請朋友回到家告知一下，有助於降低對方的事故發生率」，自此後他都會請朋友到家回報一聲。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】