職場新人控訴男上司「無邊界感」3大怪異行徑：和男同事交流都管

職場新鮮人初入公司，若能遇到一位體諒包容的上司，本應是幸運之事。然而，近日有剛入職三個月的新人在社交平台發文，指其上司雖待她溫柔、工作壓力不大，但對方一系列在意她與異性交流、甚至介入私人話題的行為，令她感到對方「冇邊界感」，事件引來極多網民留言討論。



dcard截圖

近日有為職場新鮮人在討論區Dcard以「上司好冇邊界感」為題發文，指其上司雖然對她非常溫柔，「成日做錯嘢，話我唔識做好正常」，因為自己其實算非常幸運，工作壓力大大減低，但最近就因其中三件事，對該上司的態度或邊界感感到困惑，「甚至覺得佢對我有佔有慾同控制慾」。

《我要準時放工》劇照

一宗罪：介意樓主與其他男性有交流

事主指出上司會非常介意她與其他男性的交流，例如當她聊起朋友的事情時，對方會追問朋友性別，當她需要與男同事進行工作溝通時，上司見到會面露不悅，甚至曾明確表示不希望她與某個部門的同事接觸，理由是該部門文化「不適合新人」，更點名了一位與她關係較近的男同事。

二宗罪：結婚話題無故提起事主

此外，一次同事們聊起結婚話題時，上司突然提到事主說「XX（事主）應該冇咁快啦」，讓剛畢業的她感到錯愕與莫名，「我啱啱畢業cue我做咩，好明顯就唔會咁快結婚啦」。

三宗罪：故意拉高績效評估分數

在年尾的績效評估（Appraisal）後，上司告知她總分後，補充了一句「已經係最高分㗎喇，再高分XX(GM)會問返我點解會俾咁高分你㗎。」這番解釋也讓事主感到不解。

《流星》劇照

事件亦引來極多網民留言討論，有部份網民表示要小心上司後續的行為舉動，「就係恰你fg入世未深又唔知職場險惡，對你好你就容易產生依賴，到時食起上嚟就易d，食完你仲會覺得自己鍾意佢」、「覺得小恐怖」、「擺明係想食你啦」，事主亦在留言回覆網民，亦有相同的顧慮，「其實我都懷疑係嘅…..佢試過幾次望過我個胸（因為本人上圍身材都算豐滿），但暫時佢除咗呢啲小行為都冇對我做咩嘅」。亦有部份網民表示可以把握機會在事業上取得成績，「作為新人做好本份，把握機會學多d野，上位/走人。人事handle得唔好冇運行，識得知進退」、「見佢咁冧你就食住個勢上，r升職加人工先轉」。