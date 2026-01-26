ERB再培訓課程｜增加1.5萬個總學額　每月$8,000津貼附14熱門課程

想進修增值兼拎津貼？政府早前宣布將僱員再培訓局（ERB）全面重新定位，推出連串優化措施，當中最大亮點必定是正式撤銷學歷上限，還將每月再培訓津貼上限大幅調高近四成至8,000元，以及年度總學額增加至少1.5萬個，絕對是打工仔轉型的好時機。現時ERB提供涵蓋28個行業、約700項課程，失業人士報讀為期7天或以上的「就業掛鈎課程」除可獲豁免學費外，合資格者更能「邊學邊賺」津貼，即睇下文精選課程推介！



現時ERB提供涵蓋28個行業、約700項培訓課程，適合青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）及少數族裔等不同社群。選擇五花八門，究竟有什麼熱門科目？《開罐》為大家整合資料，嚴選出14個熱門課程，助你增值之餘如符合資格還可申領津貼，即睇有無心水科目！

僱員再培訓局（ERB）課程｜1.物理治療助理基礎證書

課程資料

訓練期：144小時

課程編號：YT093DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：仁愛堂有限公司

查詢電話：2155 2885

課程目標

讓學員掌握物理治療護理相關工作的基本知識和實務技能，協助學員入職物理治療助理工作。

入讀資格

(a)中五學歷程度；或

(b)中三學歷程度及兩年或以上工作經驗；及

(c)具就業意欲；及

(d)對物理治療護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、多個技能及知識訓練包括：常見骨骼／關節／神經系統疾病；物理治療儀器、運動器具、輪椅及助行器的簡介及操作、預防摔跌的方法、扶抱及轉移技巧、被動式運動、伸展運動及肌力鍛煉等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜2.網上創業（營運及市場推廣）基礎證書（兼讀制）

課程資料

訓練期：36小時

課程編號：FU428HS

課程類別：技能提升課程

培訓機構：香港工會聯合會

查詢電話：2715 6671

課程目標

讓學員認識透過建立創業網站，利用網上貿易平台自僱營商，及認識網上營商的宣傳策略、知識及技巧

入讀資格

(a)18歲或以上；及

(b)中五學歷程度；或中三學歷程度及具兩年或以上工作經驗

課程內容

網上創業及營商的基本知識，網上營商的宣傳策略，網站結構及管理策略概要

僱員再培訓局（ERB）課程｜3.中藥保健食療知識基礎證書（兼讀制）

課程資料

訓練期：30小時

課程編號：MD008HS

課程類別：技能提升課程

培訓機構：香港人才培訓中心有限公司

查詢電話：2394 6808

課程目標

讓學員認識有關中藥保健食療的基礎知識，以在中藥店╱中醫診所於中醫師指導下解答顧客╱患者對一般徵狀的食療與飲食禁忌的查詢

入讀資格

具中五學歷程度的中醫保健從業員；或持有由僱員再培訓局頒發的「中醫學理論基礎證書（兼讀制）」或同等資歷及具工作經驗

課程內容

中醫學基礎理論，中診基礎知識，中藥保健食療基礎知識，食物的性能與應用，一般徵狀的食療與飲食禁忌，保健食療

僱員再培訓局（ERB）課程｜4.初級纖體技師基礎證書

課程資料

訓練期：97小時

課程編號：KA109DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：葵協社區教育拓展中心有限公司

查詢電話：2701 8921

課程目標

讓學員認識及掌握初級纖體技師的基本知識及技巧，了解本港纖體業的行業文化及要求，並掌握顧客服務知識及技巧，協助學員入職纖體服務工作

入讀資格

(a)中三學歷程度；及

(b)持有美容證書或相關資歷，或具兩年或以上相關工作經驗；及

(c)能閱讀及書寫一般中文

課程內容

纖體行業簡介，纖體中心運作，人體結構，基礎營養學，纖體理論，基本纖體技巧，瑞典式按摩理論

僱員再培訓局（ERB）課程｜5.咖啡調製員基礎證書

課程資料

訓練期：160小時

課程編號：FC033DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：香港婦女中心協會有限公司

查詢電話：26549800(粉嶺)、2338 4366(薄扶林)

課程目標

讓學員認識基本的咖啡知識及文化，調製基本咖啡及其他飲品的技巧；以協助畢業學員入職相關的工作。

入讀資格

(a)中三學歷程度；或

(b)小六學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(c) 具就業意欲；及

(d) 對咖啡調製工作有興趣；及

(e) 須通過面試

課程內容

咖啡的文化及歷史、種類、烘焙方法、咖啡沖煮與調製的方法及技巧、咖啡店的運作 咖啡調製員的角色、茶葉種類及花茶沖泡方法等

僱員再培訓局（ERB）課程｜6.金融證券投資證書

課程資料

訓練期：272小時

課程編號：VT094DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：職業訓練局

查詢電話：3719 6600

課程目標

讓學員認識基本證券及期貨規例，了解金融市場的運作，認識為客戶提供證券分析及風險管理服務的知識和技巧，以入職金融投資顧問服務或相關工作。

入讀資格

(a)18歲或以上；及

(b)中六學歷程度；或中五學歷程度，以及

(c)具兩年或以上工作經驗；及

(d)具就業意欲；及

(e)對證券投資工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業概況、基本證券及期貨規例、金融市場、證券知識

僱員再培訓局（ERB）課程｜7.美甲師基礎證書

課程資料

訓練期：120小時

課程編號：CT204DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：港專機構有限公司

查詢電話：2783 7611

課程目標

讓學員認識及掌握美甲師的基本知識及技巧，包括明白本港美甲業的行業文化及要求，掌握顧客服務知識及技巧；並能在督導下，運用所學的知識及技巧，替顧客進行修甲、美甲等服務，從而協助畢業學員入職美甲相關工作。

入讀資格

(a)中三學歷程度，或小六學歷程度及具兩年或以上工作經驗 ；及

(b)能閱讀及書寫一般中文；及

(c)具就業意欲； 及

(d)對美甲工作有興趣 ；及

(e) 須通過面試

課程內容

課程簡介、技能訓練、個人素養、求職技巧、課程評核

僱員再培訓局（ERB）課程｜8.營養顧問助理基礎證書

訓練期：172小時

課程編號：VT326DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：職業訓練局

查詢電話：3519 1700

課程目標

讓學員認識及掌握營養顧問的基本知識及技巧，了解本港纖體╱美容業的行業文化及要求，並掌握顧客服務知識及技巧，協助學員投身營養顧問╱助理的工作

入讀資格

(a)中三學歷程度；及

(b)具美容相關知識；及

(c)具兩年或以上工作經驗；或具一年或以上美容相關工作經驗；及

(d)能閱讀及書寫一般中文

課程內容

營養顧問行業簡介，人體生理結構，營養學基礎知識，食物卡路里計算方法，餐單設計，食物安全及健康，疾病與飲食的關係，美容院衞生及環境安全，體重管理知識，坊間纖體餐單介紹，運動與纖體的關係，建立客戶網絡及銷售技巧，個人素養及求職技巧

僱員再培訓局（ERB）課程｜9. 創意數碼媒體設計及製作助理證書

課程資料

訓練期：220小時

課程編號：YC059DS

課程類別：就業掛鉤課程

培訓機構：青年會專業書院

查詢電話：2783 3500

課程目標

讓學員認識數碼媒體（包括電腦遊戲和電腦動畫）設計和製作流程、知識和理論，並透過使用開源軟件掌握相關的製作技巧，協助學員投身數碼媒體設計和製作行業或相關工作

入讀資格

(a)完成中五學歷程度；及

(b)須通過基本電腦知識入學測試

課程內容

數碼媒體（包括電腦遊戲和電腦動畫）的理論知識、設計及製作，個人素養及求職技巧

僱員再培訓局（ERB）課程｜10. 旅遊顧問證書

課程資料

訓練期：158小時

課程編號：CT308DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：港專機構有限公司

查詢電話：2783 7611

課程目標

讓學員掌握從事旅行社旅遊顧問的各項職能範疇、專業知識及實務技能，以入職成為旅遊顧問或投身相關工作。

入讀資格

(a) 中六學歷程度；或中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(b) 具有電腦基本操作知識；及

(c) 具就業意欲；及

(d) 對旅遊顧問工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業簡介、旅遊諮詢及銷售、旅遊運作、顧客服務、資訊科技應用及支援、個人素養、求職技巧、課程評核

僱員再培訓局（ERB）課程｜11. 牙科手術助理基礎證書

課程資料

訓練期：220小時

課程編號：CT307DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：港專機構有限公司

查詢電話：2783 7611

課程目標

讓學員掌握入職牙科手術助理所需的基礎牙科知識和技術，以投身牙科手術助理或相關工作

入讀資格

(a) 中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；或考獲香港中學會考五科達E級或第二級或以上成績；或考獲香港中學文憑考試五科達第二級或以上成績，或同等資歷；及

(b) 通過英文入學試（如申請人於香港中學會考英國語文科成績達E級或第二級或以上，或香港中學文憑考試英國語文科成績達第二級或以上，可獲豁免英文入學試）

課程內容

行業簡介，牙科基本知識，口腔護理及牙齒修復的知識，牙科診所實務，診所運作及管理，溝通及顧客服務技巧，個人素養及求職技巧

僱員再培訓局（ERB）課程｜12. 剪接助理基礎證書

課程資料

訓練期：164小時

課程編號：YT118DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：仁愛堂有限公司

查詢電話：2655 7575

課程目標

透過認識數碼影像編輯的專業技術，讓學員掌握圖像修輯、錄像剪輯及後期特效的基礎製作技巧，以入職成為剪接助理或相關工作

入讀資格

(a) 中五學歷程度；及

(b) 須通過電腦入學試（註）

註：

以下人士可豁免電腦入學試：

i. 香港中學會考或香港中學文憑考試「電腦與資訊科技科」或「資訊及通訊科技科」成績達E級或第二級；或

ii. 持有屬資歷級別第二級或以上的電腦相關課程證書；或

iii. 已通過僱員再培訓局相同程度的電腦入學試

課程內容

行業認識，視像思考與編輯原理，數碼圖像修輯技巧，錄像剪輯技巧，後期特效技巧，網絡媒體應用，個人素養及求職技巧

僱員再培訓局（ERB）課程｜13. 人工智能創作營銷社交媒體內容技巧證書（兼讀制）

課程資料

訓練期：45小時

課程編號：HK244HG

課程類別：通用技能課程

培訓機構：基督教勵行會

查詢電話：2716 8812

課程目標

讓學員應用AI工具於營銷相關工作的社交媒體內容上，包括運用相關技巧和創作。

入讀資格

(a)中六學歷程度；或中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(b)須通過電腦入學測試

課程內容

知識產權的知識、社交媒體平台的營銷技巧知識 、AI創作社交媒體內容、Canva創作靜態內容的技巧、Canva創作動態內容的技巧、Canva應用平台

僱員再培訓局（ERB）課程｜14. 學校行政助理證書

課程資料

訓練期：192小時

課程編號：CT306DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構：港專機構有限公司

查詢電話：2783 7611

課程目標

讓學員能夠獨立地處理學校行政實務及一般文書工作，並運用活動帶領技巧協助籌辦活動，以協助學員入職學校行政助理或相關工作

入讀資格

(a) 完成中五學歷程度；及

(b) 須通過英文及基本電腦知識入學測試；及

(c) 須通過中文輸入法測試

課程內容

行業簡介，校務文件往來處理，外判合約簡介，郵務常識及處理，校巴運作及安排，學生外勤實習安排，中英語接待訓練，學校常用中英文文書處理技巧，文書處理、簡報及試算表的編輯技巧，課外活動的籌劃及帶領技巧，學校實習，個人素養及求職技巧