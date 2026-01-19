「468」連續性合約生效　一文睇清勞工法例點計+打工仔福利/權益

各位返part time的同學仔或slasher要注意！《僱傭條例》的「418」制度在1月18日會改新制變「468」，今次改變主要是擴大保障範圍，讓工時不固定的兼職和臨時僱員也能獲得有薪假期、疾病津貼等權益，究竟新制和舊制有何分別呢？各位兼職的同學仔，又或者初創業要請人的朋友仔又有甚麼地方要注意呢？



468條例是什麼?

468條例是香港《僱傭條例》有關「連續性合約」工時規定的最新修訂，並於2026年1月18日起適用。以往的418是指連續受僱於同一僱主 4 星期 或以上，以及每星期工作不少於 18 小時，才叫「連續性合約」。但在468新規定下，僱員如符合以下條件，他便屬於在「連續性合約」受僱：

1）僱員連續受僱於同一僱主四星期或以上；及

2）僱員的工時符合以下其中一項條件：

a. 他每星期最少工作17小時；或

b. 當他在某一星期工作少於17小時 ，但他在該星期及其緊接過去三星期組成的四星期期間工作不少於68小時（「468準則」）

468新修訂例子

舉個例，有僱員受僱於同一個僱主4星期以上，前3個星期分別工時是40小時、30小時、20小時，但第4個星期只有16小時工時，甚至不編更。若是以往418舊制，則不被列入為「連續性合約」，但在新制「468」下，是要將4星期工時總共加起來，按以上例子4星期加起來已超過 68小時，可以被視為「連續性合約」。

不過要注意的是，「468」準則不適用於新入職的首三個星期。

468下有何僱員福利及權益？

若僱員已經屬「連續性合約」，即使是兼職僱員或臨時工，在「468」下均享有法定僱傭福利，包括能獲得有薪假期、疾病津貼等權益。

有薪年假：滿12個月服務後，首年享有7天有薪年假，其後年資遞增至最多14天。

法定假日薪酬：符合條件的僱員享有法定假日薪酬，僱主需支付全薪（包括農曆新年、勞動節等）。

疾病津貼：符合資格者每月可累積2天有薪病假，最高累積可達120天，病假日需出示醫生證明。

休息日：每7天最少有1天休息日（可無薪）。

遣散費與長期服務金：連續受聘滿2年及以上遇遣散或長期服務可申請，金額受《僱傭條例》和年資規定。

產假與侍產假：適用於達標女性（產假10-14週）及男性僱員（侍產假5天），需符合法例要求。

468下對僱員及僱主有何影響？

僱員：對打工仔來說，當然是好事，因為以往有僱主為省開支，會前3個星期編多時數更表，但到第四個星期則不編更，以避開418規定，但新制下僱員更易符合資格，獲得更多法定福利，改善工作保障。

僱主：需要調整工時記錄系統及管理排班，增加人力成本與管理複雜度。