LinkedIn公布2026年10大「最吃香」職業　速遞員、做保險都有份！

想轉工或者有意向海外發展的打工仔留意！職場社交平台LinkedIn最近公佈了 「英國2026年成長最快的25個職位」《LinkedIn Jobs on the Rise 2026》名單。人工智能技術全面普及，加上全球對綠色能源的重視，相較往年的榜單，AI相關職位亦有強勢霸榜，但令人驚喜的是，一些非科技類的職位及基建相關工種亦有成功突圍。根據榜單，《開罐》為大家整理了前十成長最快職位，即睇下文有無你嗰行！

榜單亦有非科技類的職位及基建相關工種成功突圍。（電視劇《未生》劇照）

TOP10：機器學習工程師 （Machine Learning Researcher )

專注於開發及測試新的模型與演算法，目標是讓電腦能夠從數據中學習、識別模式，並在無需明確編程的情況下做出預測或決策，工作性質偏向學術研究。

熱門技能： PyTorch、深度學習、機器學習

入行門檻： 中位數需3.0年經驗

最常見產業： 科技、資訊與互聯網、研究服務、高等教育

彈性工作可用性： 14%遙距 ；51%混合

性別分佈： 女性28%；男性72%

開工吉日吉時2026｜蘇民峰4大馬年開工吉日+相沖生肖+4大拜神須知

TOP 9：建築檢查員（Building Inspector )

基建工程持續修建，對樓宇安全專才需求殷切。建築檢察員負責評估建築物狀況，確保符合安全法規、建築條例及結構標準，是保障公眾安全的重要把關者。

熱門技能： 樓宇檢驗、建築法規、地盤視察

入行門檻： 中位數需4.6年經驗

最常見產業： 保險、商業顧問與服務、公民及社會組織

彈性工作可用性： 14%遙距；28%混合

性別分佈： 女性19%；男性81%

建築檢察員是保障公眾安全的重要把關者。（《格外樓神》劇照）

TOP8：創始人（Founder）

現時越來越多人選擇自己做創業做老闆。創辦人由零開始建立企業，一手包辦塑造願景、制定策略及引領整體方向。亦是榜單中「遙距工作」比例最高的選擇，自由度極大。

熱門技能： 創業精神、初創領導力、企業所有權

入行門檻： 中位數需5.6年經驗

最常見產業： 科技、資訊與互聯網、商業顧問與服務、IT 服務及顧問

彈性工作可用性： 29%遙距；23%混合

性別分佈： 女性30%；男性70%

TOP7：速遞員（Courier）

受惠於網購及物流需求大增，藍領工作一樣有前途。速遞員負責安全準確地將信件、包裹及貨物，依照分配好的路線送到客戶手中。雖然絕大部分需實地工作，但同時入行門檻相對較低。

熱門技能： 郵件分發、專業駕駛、郵件處理

入行門檻： 中位數需2.9年相關經驗

最常見產業： 貨運及包裹運輸、科技、資訊與互聯網、人力資源

彈性工作可用性： 1%混合

性別分佈： 女性17%；男性83%

月入3萬港男羨慕廣州表哥 怨衣食住行差距大：平地方先係真自由

速遞員增長速度快受惠於網購及物流需求大增（《失戀急讓》劇照）

TOP6：保險主管（Head of Insurance）

是今年榜單中對經驗要求最高的職位之一。保險主管全權監管機構的保險計劃，職責包括管理風險轉移、審視保單覆蓋範圍，以及挑選和評估保險供應商的表現，確保企業在面對各種風險時獲得適當的保障。

熱門技能： 再保險、一般保險、索償管理

入行門檻： 中位數需8.5年經驗

最常見產業： 保險、IT服務及顧問、法律服務

彈性工作可用性： 6%遙距；56%混合

性別分佈： 女性33%；男性67%

TOP5：投資經紀人（investment Broker）

金融業強勢回歸，投資經紀人代表客戶買賣金融證券，核心價值在於協助客戶管理投資風險，務求變幻莫測的資本市場中爭取最大回報。

熱門技能： 單位信託基金、證券經紀、投資管理

入行門檻： 中位數需4.7年經驗

最常見產業： 保險、房地產、資本市場

彈性工作可用性： 14%遙距；49%混合

性別分佈： 女性22%；男性78%

2026馬年見家長攻略 5大入屋必勝術 高EQ化解查家宅+送禮Tips

投資經紀人代表客戶買賣金融證券。（《社内相親》劇照）

TOP4：戰略顧問(Strategic Advisor）

企業面對轉型期，需要有人擔任「軍師」指點迷津。策略顧問為企業高層提供指導，協助機構做出明智的決策。工作範圍涵蓋決定業務大方向、制定政策及規劃長遠增長，通常由具備豐富管理經驗的資深人士擔任。

熱門技能： 戰略商業建議及咨詢、戰略合作夥伴關係

入行門檻： 中位數需7.9年經驗

最常見產業： 科技、資訊與互聯網、商業顧問與服務、IT 服務及顧問

彈性工作可用性： 8%遙距；30%混合

性別分佈： 女性28%；男性72%

TOP3：講師 (Lecturer）

屬於教育界的異軍突起，講師主要在大學及進修學院設計並教授課程。他們的角色不僅是教書，更是導師，負責引導學生在所選學科中發展專業知識及實務技能，是榜單中少數由女性主導的職位。

熱門技能： 大學講學、文學、課程開發

入行門檻： 中位數需3.8年經驗

最常見產業： 高等教育、醫療及公共服務、研究服務

彈性工作可用性： 12%混合

性別分佈： 女性70%；男性30%

GenZ成首個「智力低過父母」群體！專家研究揭變蠢真相元兇竟是它

講師位於榜單的前三地位（《野人老師》劇照）

TOP2：人工智能負責人 (Heads of Artificial Interlligence）

有技術都要有人帶隊，企業急需高層管理人員來制定宏觀策略。主要責任是負責監督整個組織對AI的運用，指導專案規劃與執行，最重要是確保AI有被「負責任地使用」，藉此改善產品、服務及日常營運效率。

熱門技能： AI策略、大型語言模型 (LLM)

入行門檻： 中位數需7.6年經驗

最常見產業： 科技、資訊與互聯網、IT 服務及顧問、商業顧問與服務

彈性工作可用性： 14%遙距 ；54%混合

性別分佈： 女性20%；男性80%

與AI相關的職位霸榜前二。（《氣象廳的人們》劇照）

馬年家居風水2026｜麥玲玲簡易家居風水陣、大門在病位勿放紅地氈

TOP1：人工智能工程師 (AI Engineer）

毫無懸念的榜首！AI工程師不只寫程式，主要負責設計、開發及實作人工智慧模型與演算法。重點在於執行通常需要「人類決策」的複雜任務，例如解決高難度問題及進行預測分析。

熱門技能： 大型語言模型 (LLM)、RAG 技術、自然語言處理 (NLP)

入行門檻： 中位數約需3.3年經驗，多數由軟件工程師或數據科學家轉型

最常見產業： 科技、資訊與互聯網、IT 服務及顧問、商業顧問與服務

彈性工作可用性： 19%遙距；54%混合

性別分佈： 女性20%；男性80%