「過了25歲還不知道這些禮節很丟臉？」日本社群X帳號「裏のつむぎさん」11月15日發出一篇「這些行為做出來有點丟臉，你沒問題嗎？」的貼文，並附上「25歲後不知道會出糗的12項禮儀」圖卡，吸引逾700萬次瀏覽，意外引起台日網友論戰。



該圖卡列出的「25歲後不知道會出糗的12項禮儀」包括：大衣應放衣帽間或把裏往外反摺、乾杯不碰杯、麵包盤放左側、免洗筷輕輕從紙套取出、進出和室跨過門檻、別人幫你倒紅酒時不拿杯、用餐離席餐巾摺好放椅上、用餐刀刃朝內放、碗蓋朝上放、夾取料理用小盤接、用餐後餐巾簡單摺一下放桌上，以及吃生魚片應將芥末放魚肉上、不可攪進醬油裡等等。

日本社群X帳號「裏のつむぎさん」附上「25歲後不知道會出糗的12項禮儀」圖卡，意外引起網友論戰。（X@uratsumugisan）

貼文曝光後，日本網友紛紛留言吐槽，有人驚呼「第一次知道麵包盤放左邊」，也有人質疑「大衣正常都掛衣架，誰會摺起來？」。針對芥末吃法更是砲聲隆隆，網友直嗆「這規矩誰定的？從沒聽過」、「吃法本來就是個人自由，拌醬油到底惹到誰？」，還有人指出連壽司店師傅都說「怎麼吃隨便客人」。

這張圖卡在Facebook粉專「日本省錢小站」轉傳後，同樣吵翻天。面對「芥末拌醬油很丟臉」的說法，台灣網友一面倒回擊：

「結論：毛真多（挑剔、麻煩）」

「哇沙米（wasabi）拉一拉雖然被說丟臉，但真的比較好吃」

「我就丟臉」



甚至有嫁給日本人的網友現身打臉，笑稱「我家日本配偶就是把芥末拌在醬油裡那一派，日本人也會拌好不好」。

不少台灣網友直言，清單裡許多規矩太過假掰，台灣日料本就有自己的吃法，成年人社交場合也根本不會糾正別人。這場熱議發現了許多連日本人都不買單的習慣，也讓台日網友在飲食習慣上長了不少知識。

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