日本文化｜居酒屋飲酒碰杯原來超失禮　禮儀老師揭清酒9大潛規則

日本文化重視禮儀和禮貌，即使在地道的居酒屋飲酒，都能展現出日本人體貼入微的特質。日本人飲酒時亦有不少潛規則，細微至斟酒、拿酒杯的手勢都有規定。日本禮儀師「樋口千佳子」早前便分享了飲用清酒的各種禮儀，讓大家能在日本能優雅地飲酒。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本很多場合都會飲用清酒。（unsplash圖片）

清酒在倒酒和飲酒方面都有很多細節需要注意，接下來就會把清酒禮儀分作「倒酒篇」及「飲酒篇」，即使在日本人面前飲用清酒也絕不失禮。

倒酒篇

在正式品嚐清酒前，第一步通常是倒酒，日本有不少針對倒酒的禮儀需要遵守，以下會逐一說明。

倒酒也有不少禮儀。（AI生成圖片）

1. 為長輩／前輩倒酒

當清酒送到席上，座席中的後輩需要先為前輩倒酒，最後才為自己倒酒，不能只倒給自己喝。日本人喝酒時，亦需要經常關顧座席的每個人，確保坐席內的每人的酒杯都有酒，不能讓別人的杯空著，要適時為別人倒酒。

在飲酒之前，需要為前輩或長輩先倒酒，之後再幫同輩倒酒。（unsplash圖片）

2. 握酒瓶的方式

幫別人倒酒時應該「順手倒酒」，即右手拿著清酒壺／酒瓶、左手托著壺底／瓶底，酒瓶上貼有商標一面向上，讓人看清酒的品牌。切勿握著酒壺的壺頸或單手倒酒，而「逆手倒酒」（即以反手姿勢倒酒）是用於葬禮儀式，會讓人覺得失禮。

如果是直接從酒瓶倒出，就要把清酒的商標向上，讓別人看清楚酒的品牌。（AI生成圖片）

3. 酒瓶與酒杯的距離

倒酒時亦要注意請勿把酒壺／酒瓶碰到別人的酒杯，倒完後可輕轉瓶身，避免壺口／瓶口邊緣的清酒滴出來。酒杯亦不能倒至全滿，需倒至八分滿，避免酒太滿從酒杯溢出。

倒酒的時候，要注意酒杯和酒的距離，避免靠得太近。（AI生成圖片）

4.避免窺探或搖晃酒瓶

倒酒後不應該窺看酒瓶或搖晃酒瓶以確認剩餘酒量， 這個行為在日本會被視為失禮，給人一種催促他人飲酒或擔心酒不夠的印象。

窺探酒瓶裏剩下的酒量，是極不禮貌的做法。（AI生成圖片）

5.酒壺尖端的擺放

坊間有些日本禮儀老師指，酒壺尖端向上看起來就像珠寶，因此建議從另一側倒酒；也有指酒壺尖端在日文中讀作「圓形的缺口」（「円の切れ目」）與「緣份的切口」（「縁の切れ目」）發音相同，若從尖端倒酒，就有斷絕緣份、運氣流失的意思，故不主張從酒壺尖端處倒酒。

有些禮儀老師認為酒壺嘴向上，就像一個珠寶，所以建議壺嘴向上，但沒有硬性規定。（AI生成圖片）

酒壺尖端設計原本是為了讓清酒順暢地流出，所以沒有嚴格規定不能使用酒壺尖端來倒酒，但倒酒後酒壺尖端擺放的方向倒是需要注意。尖端處應朝著無人的方向，或指向桌上的碗碟，切勿指向他人。在日本文化當中，手指指向他人是一種不禮貌的行為，而酒壺的尖端指向人亦有著同樣的意思。

飲酒篇

1. 乾杯時避免碰杯

在開始飲酒時，大家都會舉杯說「乾杯」，長輩／前輩的杯會舉起至胸口或視線高度，後輩舉杯需略低於此，以表示謙遜，乾杯時不宜互相碰撞酒杯，把酒杯放下後可小酌一口，以表尊重。

日本乾杯時，只是舉起酒杯，不會碰撞到別人的酒杯。（AI生成圖片）

2. 雙手拿起酒杯

當他人為你倒酒時，應以雙手捧起酒杯，右手托著酒杯底杯，左手指尖輕輕扶著杯身。而飲酒的時候亦需要雙手捧杯才是禮貌的做法。

3. 不能一飲而盡

當他人為你倒酒後，可以淺酌一口，隨後把酒杯放回桌上，應把酒分次飲用，不宜一飲而盡。

日本人飲酒時很注重照顧身邊的人，所以不能夠自己斟自己飲，亦不應一飲而盡。（AI生成圖片）

4. 切忌把手按在酒杯上

若不想再添酒，許多人會下意識會把手擋在酒杯上，但這個動作對日本人來說極不禮貌。正確做法是，讓酒杯內的酒保留約兩分滿，別人看到就不會再為你添酒。

把手按在酒杯上是極不禮貌的做法。（AI生成圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店