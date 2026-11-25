2026年進入最後2個月，金融市場接連出現劇烈動盪，讓民眾感到不安，台灣民俗風水專家高宏寓建議，可去檢查玄關、廚房、陽台、臥室或者明財位是否出現狀況，及早揪出「漏財兇手」。



高宏寓表示，傳統風水講究藏風聚氣、氣流順暢，從現代居住角度來看，環境整潔、採光、通風與設備維護，也都會影響生活品質與工作效率，不妨趁著此時檢視家中常出現的5大漏財徵兆，保住過去1年辛苦賺來的錢。

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1、玄關堆滿鞋子雜物：財氣進門卻無路可走

玄關是住宅出入的重要空間，在傳統陽宅風水中被視為納氣口，也象徵家庭對外的第一道門戶。如果鞋子、紙箱、包裹及雜物長期堆積，不僅影響視覺，也容易造成動線阻塞。

家中常出現的5大漏財徵兆（AI生成圖）

高宏寓提醒，年底是整理家宅的重要時機，建議將不常穿的鞋子收納，保持大門周邊乾淨明亮，讓出入動線保持順暢。

2、廚房水龍頭滴水：象徵財庫有漏洞

傳統風水將水與財富流動聯想在一起，廚房則與家庭飲食、生活供給及財庫象徵有關。如果水龍頭持續滴水、排水管滲漏，甚至櫥櫃內部長期潮濕，在民俗觀念中被視為「財庫漏水」的象徵。

家中常出現的5大漏財徵兆（AI生成圖）

高宏寓表示，這類問題不應只靠儀式化解，更應立即檢查水管、接頭及防水設施。看似不起眼的小漏水，長期累積也可能成為額外支出。

3、明財位堆滿雜物、燈光昏暗：財位失去生氣

傳統陽宅風水有所謂明財位的說法，通常會依住宅格局及大門位置判斷，並非所有住宅都能直接套用固定的45度角。如果住宅被判定的財位長期堆放垃圾、廢棄物，或照明設備損壞、光線不足，容易形成視覺與空間上的壓迫感。

家中常出現的5大漏財徵兆（AI生成圖）

高宏寓建議，年底可先整理客廳，改善照明，避免將財位當成臨時倉庫。明亮、整潔的環境，也有助於營造安定舒適的居家氛圍。

4、陽台枯木敗葉、住宅壁癌滲水：看不見的支出最容易被忽略

陽台在陽宅風水中與住宅的採光、通風及外部環境有所關聯，若陽台長期堆放枯萎植物、廢棄盆栽，或住宅出現壁癌、漏水及牆面剝落，不僅影響整體觀感，更可能隱藏建築維護問題。

家中常出現的5大漏財徵兆（AI生成圖）

高宏寓指出，民俗上常將枯木視為生機衰退的象徵，但從實際生活來看，真正需要注意的是漏水、結構及防水問題。尤其年底家庭開銷增加，若能提前處理住宅設備問題，就能減少未來非預期支出。

5、臥室雜亂、工作空間失序：最容易消耗個人財運

現代人面對AI科技與工作型態快速變化，居家辦公已經相當普遍，但若臥室與工作區域沒有適當區隔，床頭堆滿雜物、桌面線材糾纏、照明不足，長期下來容易影響休息品質及工作效率。

家中常出現的5大漏財徵兆（AI生成圖）

傳統風水講究床頭有靠、環境安定，現代生活則更應重視睡眠、工作及休息的界線，他建議，工作桌應保持整潔，線材妥善收納，老舊耗電設備適時檢查，讓生活空間重新回到有秩序的狀態。

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