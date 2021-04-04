撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-05 02:10

4月4日是一年一度的兒童節，或許大家已不是兒童的年紀，但有些回憶卻是在兒時便深深印在你腦海的！所說的就是各首兒歌童謠！雖然這些歌曲並非卡通片主題曲，也不是由明星主唱，可是大家卻總會記得一兩句！不妨看看以下14首你還記得多少！

《何家公雞何家猜》的第一句是甚麼？（irasutoya）

而有趣的是，雖然大家都懂得這些兒歌，但大多時候卻只會記得歌曲的頭一二句、或只懂得副歌的部分。而且當中有些兒歌姐《雪姑七友》、《在森林和原野》則曾被網友製作惡搞版而令人印象深刻，有些網民表示已記不起原曲的歌詞……

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提起童年回憶，又怎能少了「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點