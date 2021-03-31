撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-31 17:16

據聞娛樂圈是個無敵大染缸，不少藝人都有吸煙喝酒的習慣，雖然並不是什麼大事，但始終會讓觀眾對他們的印象變差。日本有不少女星以清純健康的形象示人，但其實很多女神是私底下是「老煙槍」，包括松隆子、蒼井優、長澤正美等人都曾被日媒爆料煙不離手，更被偷拍到「吞雲吐霧」的吸煙照，令人大跌眼鏡！

日本演技派女星蒼井優、黑木華等人，清純玉女形象深入民心，散發著治癒人心的空靈感，不過，她們私底下的樣子可能與大家所想的有很大出入。不少日劇女神原來是圈中著名的「老煙槍」，一天起碼要抽2包煙或以上，拍攝片場「煙霧彌漫」！《Opener開罐》數10個在日本娛圈中相當出名的「煙民」女星，你感到意外嗎？

👇👇👇點擊圖片看10位日本女星吸煙照👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

如果給你一個免費整容的機會，你最想變成哪一位日本女星？最近，日本媒體「modelpress」舉行了「最想擁有她的臉孔」票選，讓女生們選出她們心目中長相最完美的女神們，結果出乎意料之外，大熱人選新垣結衣居然被擊敗屈居第二，而女神石原里美、北川景子也五甲不入，反而一班新生代女星「全面進場」！

👇👇👇點擊圖片看「最想擁有的女性臉孔」排名👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

👇👇👇點擊圖片看加藤夫婦拍無碼影片的病態原因👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

點擊看全文：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪