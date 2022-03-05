只要討論到性愛的相關知識，想必大家都會默默的拉長耳朵，看看是否能吸收些新知識吧？常常收到粉絲私訊的兩性研究專家Dr.She許藍方博士，這回又要來為大家解惑啦～



誰叫在網路上出現了一篇在討論「早上愛愛最開心」的英國研究，讓人看了都情不自禁心癢癢，不過～事實上真的是這麼一回事嗎？現在就讓許藍方博士用專業的角度，為你解答吧！

早上愛愛最開心？許藍方博士用專業的角度為你解答👇👇👇👇

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男生早上「想要」是荷爾蒙導致

早上愛愛，真的比較開心嗎？先不管你是不是有過相關經驗（這個資訊，小編還沒有想要知道喔，謝謝感恩～），許藍方博士解釋，因為男性荷爾蒙等於性慾，而早上剛睡醒的那個時間點，正好是男性荷爾蒙是最高的時候，加上剛起床的體力比較好，兩個原因加起來，自然會想要「運動」一下。

女生偏好晚上是講究氣氛

至於女生的話，對女生來說，愛愛更講究氣氛，所以在晚上睡前的時候，身心靈自然都會比較放鬆，自然而然～想要的意願就會較高些！偏偏「睡前」這個時間，站在男性的角度，有些人累積了一整天的疲憊感，根本無心去身體力行，有的則是礙於隔天的上班壓力而起不來，幾次下來，確實有可能會造成床事不和諧的窘境。

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早上愛愛好處多

有些女生不喜歡早上愛愛，其實是擔心嘴巴會臭臭的，許藍方博士就建議，如果真的感覺一來，先跑去漱口一下也是很ok啦！畢竟，早上是兩個人都處在最放鬆的時候，也是最容易進入性愛的狀態，「兩個人已經放鬆躺在床上了，你只需要再一點點的前戲，就可以很快的進入狀態了～」

她也補充，早上愛愛有著醒腦的效果，整個人的精神也會比較好，「有運動習慣的人一定知道，在運動完反而是精神最好的時候，因為腦內會產生腦內啡嘛～那晨間愛愛真的很不錯！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】