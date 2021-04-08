撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-08 15:56

服裝品牌GU將於4月12日推出日本插畫家Yanagida Masami與迪士尼角色的聯乘企劃「Welcome Fantasy Collection by Masami Yanagida」系列產品，當中包括各式男女裝T恤、家居服、襪子及收納袋，最平$39有交易！

Masami Yanagida一向擅長以繽紛色彩創作，過往亦曾與多個品牌如MICHAEL KORS和Shiseido合作。而今次的聯乘系列，雖然合作對象是為人所知的迪士尼，但記者認為Masami Yanagida筆下的迪士尼帶點「惡搞」的感覺，比一般迪士尼角色更添趣味，相信就算不是迪士尼粉絲亦會有興趣。

（GU）

是次聯乘系列以圖案T恤為主，單是男裝T恤已有超過15款圖案選擇，有米奇老鼠、唐老鴨及小木偶等角色。而女裝則有短版T恤選擇，色彩會更繽紛。另外亦有環保袋、收納袋及較少見的Laptop電腦袋選擇。

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聯乘系列以外，GU門市亦同步推出男女裝多款減價產品。當中不乏各式春夏適用服裝，T恤、薄款長袖衫、牛仔褲、耳飾及鞋子等均減價發售，最平$19有交易。

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GU以外，網購平台ZALORA近日亦推出多個優惠活動慶祝品牌9周年，當中最吸引必數多個指定運動品牌低至6折發售的優惠！品牌包括adidas、New Balance、PUMA、ASICS及Converse等，而且當中更有已減價產品，變相有折上折優惠，最平只需半價入手！即睇下文有咩抵買推介！

ZALORA官網中亦有不少額外優惠優惠碼，只要產品資訊上標明便代表可以使用。例如優惠碼【SAVEMORE25】的產品，消費滿$450即可有額外75折；優惠碼【35ALLSTARS】則消費滿$450即可有額外65折優惠，當中包括一些已減價產品，變相有折上折優惠！只要於購物車結帳頁面輸入優惠碼便可獲得優惠。今次減價的品牌及產品眾多，因此記者特意挑選8大熱門運動品牌的減價產品。

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同場加映：15個揸車超蠢經歷

馬路如虎口，揸車講求一眼關七、泊車則講求技術，絕對是少點專注都隨時會出事！近日有連登網民開PO拋磚引玉，著大家分享各自駕駛曾經歷過的糗事。沒想點分享中除了技術上的失誤，還有不少令人哭笑不得的愚蠢事，就算是非駕駛者都會看得會心微笑！

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點擊睇全文：15個揸車超蠢經歷 鎖車門強迫症最有共鳴 有個失誤即使老手都中