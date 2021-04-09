撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-09 11:24

廣東話除了有抵死啜核的俚語，更有不少古古怪怪的用字，原來來自英語？最近網上瘋傳由英文發音翻譯過來的中文詞，符碌、花臣、頻能，你可能知道意思，但你知道來源嗎？

香港作為中西文化匯聚的地方，語言又怎會只得傳統廣東話？英文對香港語言的影響亦十分大，在現代「Kongish出現之前」，英文翻譯成的中文已經成為日常生活中的街頭用字，這14個中文詞語，原來它們的來源是英文？當真信不信由你！

廣東話除了有抵死啜核的俚語，更有不少古古怪怪的用字，原來來自英語。

👇👇👇按圖看14個來源是英文的中文詞語👇👇👇

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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