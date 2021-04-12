撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-12 17:28

日本不時都會傳出「痴漢」出沒、內衣小偷等令人毛骨悚然的案件，獨居或經常一人活動的女生在出門時要多注意安全。最近，日本又發生了一宗疑似「痴漢」的犯罪事件，一位33歲男性多次用全新鞋子偷偷換掉目標女性脫下的舊鞋，以這種「偷龍轉鳳」的方式竊取超過21對女裝鞋，最後被一位23歲音樂教室老師識穿並報警，最後被警方逮捕。雖然日本經常發生類似事件，不過這次網民竟然一面倒「稱讚」這位罪犯，原因到底是什麼？

據日本媒體「ANNnews」及「日テレNEWS24」報道，今年1月，日本愛知縣一位23歲音樂教室女老師在授課完畢後，發現放在玄關的鞋子有異樣，雖然款式和尺碼一樣，但本來殘舊的表面變得光鮮，就像全新的貨品。困惑的女老師懷疑舊鞋子被人用「偷龍轉鳳」的方式偷走，於是決定報警。

經過警方一輪調查，終於在近日拘捕33歲的男犯人勝洋明，他承認自己是有預謀偷鞋，犯案前都會做好資料搜集，事先購買目標人物經常穿著的鞋子，並趁其不留神極速「下手」，再放上一模一樣的新鞋作替代品。此類「痴漢」行為多數會被網民罵得體無完膚，不過這位偷鞋賊居然被讚「大方」、「紳士」！👇👇👇到底為何他會被網民好評？他的犯罪動機又是什麼？👇👇👇

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根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

加藤夫婦被捕後向警方招供拍攝違法影片的原因，網民聽罷都表示難以置信，形容這對夫妻的關係扭曲、行為道德淪喪！👇👇👇點擊圖片看加藤夫婦拍無碼影片的病態原因👇👇👇

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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