撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-14 16:33

不少香港女生都希望自己身高1米7以上、擁有修長白滑的美腿，隨便穿一件T-shirt也能秒變模特兒。不過，日本卻有位身高173cm的20歲美女因為「過高」而被欺凌，甚至受跟蹤狂騷擾並毆打至失憶！活在陰霾下的女生覺得自己是異類，更萌生了尋死的想法，當她走到河邊打算自殺時，卻被爸爸的一句話當頭棒喝，悲慘的人生從此逆轉！

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》每集都會在街上隨機訪問路人，分享獨一無二的成長經歷與故事。最近，節目組在路上遇到一位身高173cm的長腿美女，這位女生叫Miyuu，今年20歲，正在運動創傷防護員專門學校上學。雖然1米7算不上非常高，但以日本女生的標準來說已經是模特兒級別。

不過，這位看似幸福快樂的女生其實擁有一段淒慘的童年回憶。身材高大的Miyuu自小就被同學稱為「異類」，不但在學校遭到排斥，更被同學網絡欺凌、在LINE及Instagram上用侮辱性字眼惡意中傷她。本來開朗的女生逐漸感到自卑，後來她更被跟蹤狂騷擾，在街上被毆打至昏迷，短時間内失去記憶，就連家人朋友也忘得一乾二淨......

心灰意冷的Miyuu認為這個世界已經容不下自己，決定走到跳河自殺，👇👇👇幸好發生了一件事令她當頭棒喝，慢慢走出陰霾，開展人生另一段旅程！👇👇👇

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假如有一天，你被告知患上絕症，你會怎樣計劃餘下的生命與時間？相信大部份人都會晴天霹靂，甚至會從此一蹶不振，但日本有一位超級樂觀的女大學生竟然做出令人難以想像的舉動，她在19歲時發現自己患上子宮頸癌，治療期間仍然夜夜笙歌、堅持上班做陪酒女，每個月賺接近280萬日圓（約港幣20萬），揚言：「反正遲早也會死，不如活在當下更快樂」！最近節目組再次聯絡這位樂觀抗癌女大學生，👇👇👇到底她現在過得如何？👇👇👇

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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