日14歲少女遭同學欺凌逼自慰拍裸照　伏屍公園凍死母親揭心寒真相

撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-19 18:21

最近，日本北海道旭川市發生一件驚動全國的校園凌霸及性侵事件。14歲初中女生廣瀬爽彩於今年2月離家後失蹤近一個月，直到3月下旬才被發現凍死在市內公園的積雪中，其母親藉事件向媒體控訴女兒是間接死於「欺凌」，揭發背後一連串黑暗內幕，包括女童生前曾被同學威脅拍裸照、在殘廁內當著男同學自慰，甚至被逼「投河自盡」。日媒進行深入調查和報道，找到欺凌團體的加害人及其家長回應事件，結果得到的回應令人非常心寒......

今年3月下旬，居住在日本北海道旭川的14歲少女被發現倒臥在公園內，當時氣溫只有零下17度，死者身穿單薄的衣服，被冰凍的積雪活埋慘死。她的母親證實遺體是失蹤近一個月的女兒廣瀬爽彩，雖然案件還未查明是否屬於「自殺」，但卻令可怕的校園欺凌及性侵事件真相浮出水面。

爽彩本來是一位性格開朗，充滿藝術天份的女孩，可是升上中學後性情大變，變得不願外出、經常自言自語說「對不起」、「媽媽，我想死」。原來死者生前曾經受到嚴重的校園欺凌，剛開始有一位男同學要求爽彩傳送裸照和影片給他，威脅如果不照做便會「不戴安全套與她發生性行為」，後來參與欺凌的人數越來越多，爽彩曾經被帶到公園裡的殘廁當眾自慰，更被同學威脅會將影片公開而被逼跳河自盡，但最後被救回。

還是初中生的少女因此患上「創傷後壓力症候群」，並於2月13日離開家中，從此一去不返，可是「欺凌者」卻因為未成年而不需要負上任何刑事責任。痛心疾首的母親為了「避免同類悲劇再次發生」而決定公開事情的來龍去脈，日本媒體《文春オンライン》找到欺凌團體的學生及其家長回應事件，收到的回覆卻令人非常心寒......

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日本有位身高173cm的20歲美女因為「過高」而被欺凌，甚至受跟蹤狂騷擾並毆打至失憶！活在陰霾下的女生覺得自己是異類，更萌生了尋死的想法，當她走到河邊打算自殺時，卻被爸爸的一句話當頭棒喝，悲慘的人生從此逆轉。

心灰意冷的Miyuu認為這個世界已經容不下自己，決定走到跳河自殺，👇👇👇幸好發生了一件事令她當頭棒喝，慢慢走出陰霾，開展人生另一段旅程！👇👇👇

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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