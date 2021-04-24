撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-24 07:00

被網民公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇跡美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量。最近，日本網絡討論區「2ちゃんねる（2ch）」瘋傳一位同樣出身於福岡的美少女柳美舞，清純的臉蛋和甜美笑容就如人間天使，粉絲找到她年幼時表演的相片，活力充沛的舞姿立即俘虜網民的心，更被封為「橋本環奈的接班人」，成長經歷和現況立即被起底！

左邊是2013年的橋本環奈，右邊是柳美舞

最近日本論壇「2ch」出現一個標題為「福岡第二位橋本環奈誕生！」的帖文，吸引大批網民熱烈討論，圖中的少女即被「人肉搜索」。這位出生於福岡市的女生叫柳美舞，於2007年5月10日出生，現在就讀中學2年級，她之所以被稱為「橋本環奈接班人」，除了因為擁有天使般的笑容和活力舞姿，更與她的經歷有關。

柳美舞在2016年（8歲）的時候作為福岡藝能經紀公司「アクティブハカタ」（ACTIVE HAKATA）旗下的偶像團體「APC」成員出道，這正是當年橋本環奈還未走紅之前的所屬公司，所以也算是師姐師妹關係。其實長相甜美、擁有一雙白嫩長腿的柳美舞本來已經在團體內相當出眾，每次偶像表演活動都有不少粉絲到場支持，為她拍下一張張美照，網民都大讚：「她比環奈更可愛」、「長大之後應該是個大美人！」

👇👇👇點擊圖片看「橋本環奈的接班人」柳美舞的美照👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

其實網上瘋傳的柳美舞「奇跡瞬間」已經是幾年前的照片，現在的她已從「APC」畢業，並於今年4月加入另一隊偶像團體「ばってん少女隊」繼續打拼。其實這位美少女的條件並不差，現在的模樣更與橋本環奈有幾分相似，爆紅成名指日可待。

👇👇👇點擊圖片看柳美舞現在的樣子👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

最近日本天氣新聞台「Weather News」的甜美女主播檜山沙耶在網上爆紅，她在報道新聞時收到緊急地震消息，立即收起燦爛的甜笑變嚴肅臉，「一秒切換表情」的專業態度被網民大讚，短片觀看人數過千萬。其實日本還有很多知名的新聞小花，包括前《Music Station》童顏女主持弘中綾香、走性感路線的田中美奈實等，每位美女主播各有特色，美得讓網民大呼：「我願意每天早起看電視！」

👇👇👇點擊圖片看10位當紅仙氣日本美女主播👇👇👇

+ 39 + 39 + 39

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

👇👇👇點擊看大小姐Haruka的垃圾屋與職業👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

點擊看全文：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民