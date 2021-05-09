撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-09 07:00

每年的母親節是子女向媽媽表達愛意和感激之情的日子，不過過份依賴母親隨時會變成了扭曲的愛。日本近年出現越來越多「怪獸家長」，離不開母親的「媽寶兒子」隨街可見，網上更瘋傳有母親為兒子破處而召妓，最後在床邊看著全過程的故事。節目《＃アベプラ》曾經訪問一位33歲的超級「媽寶」男，雖然擁有東京大學畢業的高學歷和聰明頭腦，卻每月向雙親拿過萬日圓零用錢、堅持與媽媽一起浸浴洗澡，「廢柴」程度令人傻眼！

女生談戀愛最怕遇上「裙腳仔」，男生過度依賴母親不但會令人覺得沒安全感，更讓女生容易陷入火藥味重的婆媳關係。日本網上電視ABEMA TV的節目《＃アベプラ》曾探討「親子依存症」的社會現象，不少成年男性在日常生活中完全離不開媽媽，不論是拍拖約會、甚至「破處」也要母親陪同！節目訪問了一位33歲東京大學畢業生，其實以他的學歷和能力絕對可以獨立生活，但他卻偏偏要賴在媽媽身邊，堅持和媽媽一起洗澡、每兩個星期便要拿零用錢，和一個小學生沒有分別！最令人驚訝的是，他居然覺得這樣做「沒有問題」，到底他為什麼會這樣想？

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新冠肺炎疫情之下，很多打工仔都經歷過「在家工作」（Work From Home／WFH），每天獨自待在房間對著電腦，沉悶的生活讓不少香港人抓狂。不過亦有人享受足不出戶的寧靜生活，日本有位自稱是「隱蔽青年」的男人已經有超過10年沒有外出，他因為害怕外出和社交而將自己困在家中，卻成功靠一個技能實現夢想養活自己！他以前的專訪最近被香港網民網民放上論壇討論，看完他的故事後更有人認為「佢已經勁過很多連登仔！」，到底「隱青」有什麼過人之處？

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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