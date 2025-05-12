終極裙腳仔！33歲媽寶男堅持與媽媽浸浴　13大裙腳仔特徵你中幾多

日本近年出現越來越多「怪獸家長」，離不開母親的「媽寶兒子」隨街可見，早前網上更瘋傳有母親為兒子破處而召妓，在床邊看著全過程的故事。節目《＃アベプラ》曾經訪問一位33歲的超級「媽寶」男，雖然擁有東京大學畢業的高學歷和聰明頭腦，卻每月向雙親拿過萬日圓零用錢、堅持與媽媽一起浸浴洗澡，「廢柴」程度令人傻眼！



女生談戀愛最怕遇上「裙腳仔」，男生過度依賴母親不但會令人覺得沒安全感，更讓女生容易陷入火藥味重的婆媳關係。日本網上電視ABEMA TV的節目《＃アベプラ》曾探討「親子依存症」的社會現象，不少成年男性在日常生活中完全離不開媽媽，不論是拍拖約會、甚至「破處」也要母親陪同！節目訪問了一位33歲東京大學畢業生，其實以他的學歷和能力絕對可以獨立生活，但他卻偏偏要賴在媽媽身邊，堅持和媽媽一起洗澡、每兩個星期便要拿零用錢，和一個小學生沒有分別！最令人驚訝的是，他居然覺得這樣做「沒有問題」，到底他為什麼會這樣想？

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日本出現越來越多與媽媽關係親密的「裙腳仔」。根據節目數據統計，「沒有反抗期」、「會和媽媽出街」和「會找媽媽傾訴」的男生比例越來越高。過度溺愛兒子的「怪獸家長」亦激增，例如每天morning call獨居的兒子、幫兒子登記婚姻介紹所等，這個現象被稱為「親子依存症」，兒子不能離開母親，而母親亦不能放開兒子。

日本媽媽陪成年兒子找「小姐」破處

2020年曾有一個日本媽媽帶着已成年的兒子找「小姐」破處，這位「怪獸媽媽」跟著兒子和妓女走進酒店房間，媽媽全程坐在床邊幫兒子打氣，不斷叫：「沒問題吧？舒服嗎？加油，只差一點點」，完事後，媽媽激動地抱着兒子說：「你真的努力了呢！」而那位兒子就喃喃叫著「媽媽～媽媽～」最後媽媽付了10多萬日圓的消費，還稱呼幫兒子破處的「小姐」做恩人，之後那位「小姐」將這個經歷分享到Twitter後爆紅。

終極裙腳仔堅持跟媽媽共浴

節目曾訪問了一位33歲的「終極裙腳仔」Nauta，他是3兄弟的長男，媽媽是專業家庭主婦，爸爸是醫生，雖然已經踏入3字頭，但Nauta仍然會叫媽媽做「mama」（通常是小孩才會用的叫法），而且還會和媽媽一起洗澡浸浴。

他從小開始便養成和媽媽一起洗澡的習慣，雖然現在已經33歲，但仍堅持每個星期至少和媽媽浸浴一次。他不明白為什麼大家要用異樣的眼光看他，還反問記者：「洗澡時可以和媽媽放鬆地聊天，這樣不是很好嗎？」

學霸終極職業是兒子

令人意外的是，Nauta居然是東京大學畢業的高材生，從小到高中時期讀書都拿第一名，畢業後他成為家庭教師，但每個月只有大約7萬日圓(3675港元)的薪金，完全不能養活自己。

結果，東大畢業的他到現在還會問媽媽拿零用錢，每兩個星期便能拿到大約1萬日圓（約525港幣）的零用錢和生活費。Nauta的日常生活開支非常少，因為衣服等必需品都是由媽媽買給他，就連剪頭髮的錢也是由媽媽支付。Nauta說：「總之所有關於外表和造型的開支，媽媽都會為我打點」。

依賴雙親天經地義

對於被稱為「裙腳仔」，他表示完全不介意，還認為在經濟上依賴雙親是天經地義的事。他覺得家庭就是一個「團隊」，賺得最多錢的人便要將收穫與其他成員分享。他直言自己曾經想過離開母親獨立生活，但由於未能還做到經濟獨立，所以接受父母「援助」是非常合理的事。他表示自己在家中並不是一無用處，平日會擔當媽媽的傾訴對象，安靜地聽著母親發牢騷。

其實「親子依存症」在日本已成為社會現象，不少公司更為了這個趨勢而作出改變。有日本企業將「入社式（入職禮）」包裝成類似婚禮的儀式，讓員工帶同父母一同出席。推出此類服務的公司認為，現今世代的親子關係越來越親密。到底社會應該讓這個現象繼續下去嗎？

節目還製作了一個「媽寶檢查」，只要你能接受5個或以上的事，便是「裙腳仔」！

1.使用同一支匙羹

2.會在社交平台分享與媽媽的雙人合照

3.每日都會視像通話

4.雙人約會

5.讓媽媽餵食

6.牽手

7.繞手臂

8.親密擁抱

9.額頭碰額頭量體溫

10.同床共枕

11.一起洗澡

12.親臉頰

13.嘴對嘴親吻

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