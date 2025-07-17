青年宿舍｜寵物都住得？10間青年宿舍申請詳情　低至月租$3,000

職場新鮮人想擁有自己的安樂窩並非易事，選擇青年宿舍與其他人共居，可能是另一出路。近月除了於啟德的啟航1331青年驛站已投入服務，深水址的「東華 · 南昌匯」也接受申請，部分單位更歡迎青年帶寵物入住！《開罐》整合了18區的青年宿舍資訊，包括宿位數量、租金、申請方法等，一起看看吧！



本港現時有10間青年宿舍（青協圖片）

施政報告2022年提及的《青年發展藍圖》宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並轉作青年宿舍用途。根據政府數據，截至今年6月5日已有6間酒店或旅館的部分房間獲批准作為青年宿舍。另外根據消委會《選擇》月刊2022年報道，將有最少3間青年宿舍預計在2025年落成，位於上環、大角咀等地。

位於啟德的啟航1331青年驛站已投入服務（資料圖片）

青年宿舍的租金一般低於市值，但對申請人年齡有要求，通常為30歲或以下，而且入息不能超出上限，亦不能擁有任何物業。居住年期方面，若申請成功會同時簽1年死約及最少1年生約，但普遍以居住5年為限，詳情可瀏覽各青年宿舍網站。

港島區青年宿舍

【1】BeLIVING Youth Hub

BeLIVING Youth Hub由香港青年聯會主理，提供194個宿位，鼓勵青年「由房間走出來」，與其他共居青年互動交流，建立朋輩網絡。

宿位數量：194個，6種房型包括單人房（標準房型A）、雙人房（理想房型B、優越房型）、雙床房（標準房型B、標準房型C、理想房型A）

單位實際面積：標準房型A約176呎、標準房型B約190呎、標準房型C約219呎、理想房型A約241呎、理想房型B約266呎、優越房型約324呎

公共設施：Hangout Zone（廚房及用餐、交誼廳）、Workout Zone（健身空間）

租金：標準房型A $7,000；標準房型B 床位$4,000、房間$7,400；標準房型C 床位$4,200、房間$7,800；理想房型A 床位$4,400、房間$8,200；理想房型B $7,600；優越房型$8,200起

地址：灣仔摩理臣山道39號

申請方法：官網申請

電話：12355

電郵：info@belivingyouthhub.com

BeLIVING Youth Hub網站

九龍區青年宿舍

【2】福全 · 共寓

福全 · 共寓由東華三院管理，有40個床位，透過重置及翻新位於福全街及菩提街交界的唐樓，撥出兩層作共居模式，為青年人提供可負擔的共住空間及生活平台。每間房可住二人或三人，並與其他室友共享公用空間及設施。

宿位數量：40個，分為雙人房或三人房

單位實際面積：未有公布

公共設施：廚房、洗手間、浴室、客飯廳、天台等

租金：每月$3,000

地址：大角咀福全街56號及菩提街1號4樓及5樓

申請方法：官網提供表格下載填寫

電話：2141 0233

電郵：co-living@tungwah.org.hk

福全 · 共寓網站

【3】仲學舍 Joseph’s House

仲學舍提供42間雙人房，共84個宿位，由劉葉淑婉紀念慈善基金及華人置業集團支持營運，是政府「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途資助計劃」住宿之一。仲學舍接受單人或雙人申請，而雙人申請者會被安排入住相同房間。

宿位數量：84個，全部為雙人房

單位實際面積：約200呎

公共設施：共享空間包括電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機等

租金：每宿位平均月租$3,000

地址：九龍深水埗鴨寮街86及88號

申請方法：官網申請

電話：9176 2278（只接受WhatsApp）

電郵：info@josephshouse.hk

仲學舍網站

【4】仁愛龍城青年宿舍

仁愛龍城青年宿舍由仁愛堂營運，將富豪東方酒店部份房間發展為青年宿舍。房內設有獨立洗手間、浴室、書桌、電熱水壺、掛衣架、衣櫃，靠近港鐵宋皇臺站，步行前往新蒲崗或啟德附近都十分方便。

宿位數量：160個，只有雙人房，但接受單人或雙人申請

單位實際面積：24至26平方米（約258至279呎）

公共設施：共享空間、無火煮食空間、自助洗衣設施、健身房

租金：每宿位月租$4,500至$4,650

地址：九龍城沙浦道30-38號

申請方法：官網申請

電話：8418 8495

電郵：yot-hub@yot.org.hk

仁愛龍城青年宿舍網站

【5】東華 · 南昌匯（東華三院圖片）

東華三院與香港小輪集團合辦，提供3款房型設計，而且單位已設有基本傢俱電器。項目提倡「縱向型青年社區」概念，即青年享有自住的小天地，同時又可在共享空間與其他人互動，建立一個互助互信的社交網絡。最特別是兩座大樓中1座設有寵物友善單位，青年租戶可帶同寵物共住。

宿位數量：676個，包括3款房型（兩房4人單位、開放式二人單位、一房二人單位）

單位實際面積：兩房4人單位332至412呎、開放式二人單位261至283呎、一房二人單位261至342呎

公共設施：健身室、綠化公共空間、隔音Band房、燒烤場

租金：兩房4人單位每宿位月租$4,310至$4,910；開放式二人單位每宿位月租$6,030至$6,630；一房二人單位每宿位月租$6,030至$7,840

地址：深水埗南昌通州街280號

申請方法：官網申請

電話：2523 7108 / WhatsApp 6643 3706

電郵：tnryhs-admin@tungwah.org.hk

東華 · 南昌匯網站

【6】啟航1331青年驛站

啟航1331青年驛站是啟德方艙重新裝修而成，由博盛文旅營運，2025年7月已開幕試業，第一期預計提供250個房間，分3款房型，目標於9月正式營運。每間房均配備獨立廁所及冷氣機、電視機，附近亦會改造成青年文化藝術與體育交流空間。青年驛站設專業團體遴選入住資格，入住條件有待公布，但有「才藝」人士將有優先權，國籍亦不拘，根據報道，園方邀請的首批住客包括香港霹靂舞協會成員。

宿位數量：250個房間，分3款房型（單人房、雙人房、三人房）

單位實際面積：待公布

公共設施：共用工作間、展演場地、戶外活動區及無人機表演區等

租金：待公布

地址：啟德郵輪碼頭

申請方法：待公布

電話：待公布

電郵：待公布

網站：待公布

新界區青年宿舍

【7】PH2

PH2是「青年宿舍計劃」首幢落成的青年住房，提供80個宿位，原址為青協轄下一所青年空間，改建後樓高20層，地下及1樓提供青年空間服務，2樓及3樓為PH2附屬設施，4樓至19樓為居住單位。

宿位數量：80個，包括單人房70間、雙人房兩間 （可供傷健人士入住）、3人共居單位兩間（包括3個單人卧室連衛浴，並有一個共用客廳，限同一性別同住）

單位實際面積：單人187至232平方呎、雙人房398平方呎、3人共居單位152至189平方呎不等

公共設施：洗衣房、廚房、多用途空間、辦公室、會議室、活動室、綠化休憩區

租金：單人房月租$4,287起、雙人房月租$8,672起、3人共居單位每人月租$4,654至$5,730不等（視乎房間大小）

地址：大埔墟寶鄉街2號

申請方法：官網申請

電話：2656 0009

電郵：ph2@hkfyg.org.hk

香港青年協會青年宿舍PH2網站

【8】保良局李兆基青年綠洲

青年綠洲樓高27層，提供最多1,680個宿位，經李兆基基金捐贈元朗地皮，並由政府全額資助建築成本及保良局負責營運，為18至30歲在職青年提供可負擔及舒適的獨立生活空間，租金為市值的一半，申請人最長可租住5年。

宿位數量：1,680個，包括一人房816間、雙人房432間

單位實際面積：一人房179至214平方呎、雙人房199至240平方呎

公共設施：廚房、洗衣房、閱覽室、圖書館、多用途活動室、戶外籃球場、平台花園及停車場

租金：一人房月租$3,000至$3,850、雙人房$3,200至$4,300

地址：元朗大樹下西路18號

申請方法：官網申請

電話：2128 1988

電郵：lskyo@poleungkuk.org.hk

保良局李兆基青年綠洲網站

【9】Home² Youth Hostel

Home² Youth Hostel由香港菁英會主理，與荃灣西如心酒店合作將部份房間發展為青年宿舍。每一房間可供兩人入住，部分更有海景，不過留意健身室及泳池需另外繳交月費才可使用。

宿位數量：200個，包括4種房型（街景雙人房、海景雙人房、大床房A型、大床房B型）

單位實際面積：街景雙人房、大床房A型各320呎；海景雙人房、大床房B型各430呎

公共設施：健身室、泳池（需另繳$300月費）

租金：每人基本月租$4,970至$5,290不等

地址：新界荃灣楊屋道8號

申請方法：官網申請

電話：2111 2970

電郵：info@home2yh.hk

Home² Youth Hostel網站

【10】琇居 Sky One Hostel

琇居由天水圍居民服務協會基金會營運，原址為天水圍悅品酒店，樓高20層，其中4樓提供青年空間、健身室等，5樓至20樓為青年宿舍的單位，樓下則是商場。

宿位數量：672個，分為336間雙人房，同時接受單人及雙人申請

公共設施：健身室、青年空間

租金：月租$3,400至$3,700

地址：天水圍天秀路8號

申請方法：官網申請

電話：9366 8453

電郵：info@tsw-yh.org.hk

琇居網站

注意事項

【1】青年宿舍設施

入住青年宿舍通常都要與他人共用部分設施，甚至需兩人共用房間，而部分青年宿舍亦未設有廚房。申請前應先了解青年宿舍提供的設施是否與期望一致，使用公共設施時亦應保持整潔及尊重別人。

【2】社區參與

不少青年宿舍都要求及鼓勵住客參與一定程度的社區服務，通常是營運機構的相關活動，如福全 · 共寓的入住條件之一是參加「好鄰居計劃」，即每年30小時的社區服務；又例如Home² Youth Hostel住客參加指定活動後可累積積分，分數可用來換取免費泳池及24小時健身室服務。

【3】入息及年齡要求、居住年期

各家青年宿舍都對申請人有入息和年齡限制，簽約及居住年期亦不一，建議以官網資訊為準。