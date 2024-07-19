鄭佩佩去世｜網民齊喊：唐伯虎華夫人走了！數「含笑半步釘」金句

一代武打女星鄭佩佩離世，享年７８歲。鄭佩佩曾拍過多部經典電影，而當中較讓年輕一輩認識的，莫過於《唐伯虎點秋香》當中她扮演的華夫人角色，跟周星馳飾演的唐伯虎有多場搞笑對手戲，有網民在討論區中更回數昔日在戲中多個搞笑金句，令人難忘。



1993年《唐伯虎點秋香》原來是鄭佩佩首部任女配角的電影，她在2017年鄭佩佩接受中視《改變的起點》訪問時曾說，當日周星馳問她是否願意一試，「我就試了，讓人有機會看到我另外一面。」鄭佩佩在訪問時坦言事前「根本看不懂無厘頭的電影」。而當中經典搞笑名場面「含笑半步釘」，雖然播出時只有幾十秒，但因為星爺拍攝嚴謹，足足拍了一整天，而星爺也在IG發帖文「佩佩姐!江湖再見」。

+ 2

而不少中港台網民得知佩佩姐離世的消息，均在討論區嘆「ＲＩＰ」、「華夫人」、「年輕時好靚」、「一代傳奇」，「永留影史」、「一代俠女一路走好」、「天啊，決定重看華夫人」，當中有好幾幕在《唐伯虎點秋香》的演出引為經典，包括華夫人對華安（即唐伯虎)的才藝嘆為觀止而升起空中起舞一幕，另一幕則是華夫人的「一日冚包散」對戰唐伯虎的「含笑半步釘」，最後更不慎吞下「含笑半步釘」，網民更喊出當年由她說出的經典台詞：「區區含笑半步釘你估難到我咩，最多唔笑唔行」、「一日冚包散」、「殺人滅口必備良藥」等。