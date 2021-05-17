撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-17 17:10

最近越來越多中國內地電視劇在日本播映，包括大熱的《如懿傳》、《延禧宮略》等宮廷劇系列特別受歡迎，較著名的內地女演員開始廣受日本人認識，這一股熱潮被稱為「華流」，不少日本女生更開始畫起濃顏紅唇的「中國風妝容」，爭相模仿這些女星！近日就有日本網站發起最美中國女星排名，大家猜猜誰是日本人心目中的大美人？

劉亦菲與Angelababy，你會揀邊個？

中國風襲日，日本人開始追內地劇集、YouTube上有不少日本美妝達人教大家化「中國妝容」，可見內地女星越來越受日本人追捧。早前，日本排名網站「RANK1」發起投票，讓網民選出他們認為「顏值最高」的內地美女演員，不少曾主演古裝劇的女星都有上榜，其中包括曾經演過日本女性角色的章子怡、飾演《花木蘭》真人版的劉亦菲等，香港出道的Angelababy（楊穎）屈居第二，到底誰是日本人眼中最美的女星？

👇👇👇點擊圖片看日本人票選「最美中國女星」TOP15👇👇👇

+ 39 + 39 + 39

同場加映：日本家傳戶曉的卡通動畫《櫻桃小丸子》曾經於2006年、2007年和2013年推出過真人電視劇版，其中最受觀眾歡迎的第一代真人版小丸子更曾在香港電視台播放，譯名為《福星高照小丸子》。當年只有8歲的「小丸子」演員妹妹叫森迫永依，留著令人印象深刻的短髮、傻氣的笑容簡直就是「小丸子」本人！15年後的今天，日本電視台邀請幾位曾經紅極一時的童星上節目，原來那位可愛調皮的小女生已經23歲，不但沒有長歪，更成為了懂得英文、日文、中文和韓文4國語言的學霸，她更自爆媽媽是上海人，觀眾都讚歎：「真是童星之中難得一見的成功例子。」

👇👇👇點擊圖片看「小丸子」長大後的樣子💖👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

👇👇👇點擊圖片看29歲「魔法美少女」渡邉まいり的故事👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

點擊看全文：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事