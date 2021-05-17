撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-17 18:53

TVB音樂節目《勁歌金曲》改版後增設「金榜預測」環節，由觀眾及專業音樂人點評新歌及歌手表現。單立文（豹哥）在節目中點評Hana菊梓喬唱帶搖滾風格的歌曲時，指她對「搖滾有少少誤解」，隨即被網民指沒資格批評Hana。豹哥近年專注拍劇，但其實他過去甚有音樂成就，而且除他之外，不少搞笑演員，其實都是高人。

《勁歌金曲》節目截圖

單立文（豹哥）在節目中點評Hana菊梓喬唱帶搖滾風格的歌曲時，指她「對搖滾有少少誤解」，網民留言指豹哥沒資格批評，「葡萄（妒忌）人地最受歡迎女歌手」、「如果真係要批評人唱歌，起碼搵啲樂壇大前輩，例如校長個啲先夠資格吧」。但亦有網民反駁，「豹哥係音樂演奏系導師而且曾經係張國榮御用樂師之一，絕對有資格比意見菊梓喬」。

《愛·回家之開心速遞》刻照

其實不少網民以為豹哥像是銀幕形象前的搞笑大叔，但其實豹哥單立文是專業音樂人，更有香港第一Bass手之稱。不只是豹哥，以下幾位藝人都有另外一重身份，隱藏技能隨時嚇你一跳。

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