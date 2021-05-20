撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-20 18:55

公務員薪酬趨勢調查結果近日出爐，據知扣除遞增薪額後，低中高層公務員均會減薪0.68％至2.04％，但最終薪酬調整將有待行政長官及行政會議決定。話雖如此，但根據立法會財務委員會過往文件顯示，於過去10年，各層公務員加薪幅度均有8次跑贏通脤，加上疫情下經濟環境不穩，公務員作為「鐵飯碗」仍有一定吸引力。 除了長期招聘的職位外，政府近期新增多個公務員及非公務員職位空缺，當中大多學歷要求不高，只需香港中學文憑試（DSE）或會考成續，但月薪卻超過$20,000！

政府職位空缺查詢系統不時更新，但在眾多職位中卻非人人適合！《開罐 Opener》為大家整合了5月內截止、無需指定學位或專業資格，門檻相對較低的10個職位空缺，特別適合一眾應屆畢業生或社會新鮮人！

（資料圖片）

10個兼職及全職職位空缺遍佈各部門如教育局、民政事務總署效率促進辦公室（1823）及水務處等，當中較多為非公務員職位，而部分設有有條件約滿酬金，月薪最高達$21,810！

👇👇👇點圖睇各政府職位空制（排序由截止日期先後而定）👇👇👇

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※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO