撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-27 14:49

UNIQLO及GU感謝節迎來第二彈！由5月28日至6月3日，第二彈減價延續夏季主題，繼續推出多項「應節」商品，例如男女裝抗UV薄外套、麻棉短褲及短袖恤衫等，最平$59有交易！另外四大全新系列，包括《集合啦！動物森友會》及《咒術迴戰》聯乘T恤系列亦會正式上架！即睇下文率先睇各款式！

《集合啦！動物森友會》及《咒術迴戰》聯乘T恤系列亦會正式上架！（UNIQLO）

UNIQLO一向會跟不同品牌或動畫合作，今次分別推出高人氣遊戲 《集合啦！動物森友會》及日本動漫《咒術迴戰》的聯乘系列，有多款T恤、毛巾及袋款發售，粉絲們必搶！

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感謝節減價商品方面，雖然沒有了第一彈的AIRism T恤，不過是次同樣有AIRism系列的抗 UV 網紋連帽外套、另外亦有UNIQLO X Theory 超輕型短褲，適合喜歡戶外活動的朋友們。

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GU亦有推出以男裝為主、與日本超人氣音樂人須田景凪的聯乘系列，共有超過20款T恤及罕有推出AirPods Pro保護殼！女裝方面則在常規系列增添4款新單品。

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若然比起運動風更喜歡休閒風，GU是次的減價款式或許會比UNIQLO的更吸引！以女裝為例，齊備背心、連身裙、外襯背心及家居服等多種選擇。而男裝則以簡約淨色設計為主，大多款式均相當百搭。

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於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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