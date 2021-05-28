撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-28 17:32

日本疫情持續，不少人在這段時間因為公司結業、裁減人手等原因失去工作，每天都為維持生計和賺錢養活自己而絞盡腦汁。最近日本有位自稱過著「0円生活」的無業遊民在網上爆紅，他沒有工作、也沒有被金主包養，卻能過著「衣、食、住」都不用自己出錢的超輕鬆生活，度縮程度令人傻眼！他上節目分享「0円生活」的日常，原來全靠7部電話和臉皮厚，他更開設了Twitter分享慳錢貼士，網民留言說：「你只是比『啃老族』好一點而已！」

這位受到網民熱議的「0円生活」無業男叫「どぴゅ監督」，今年39歲，雖然他的網名裏有「監督」兩個字，但其實本人與電影和藝術行業完全無關，成為無業遊民之前，只做過成人影片（AV）的小配角、炒散和背包旅客。最近，他亮相日本節目「ABEMA 変わる報道番組#アベプラ」分享3年來零收入，卻能有地方住宿、每天領取免費食物的方法，引來網民大罵「根本就是社會垃圾！」

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同場加映：結婚後兩夫婦要一起跨過不少難關，其中「婆媳關係」是不少女生擔心的問題，如果有一個好奶奶絕對是婚姻的加分位。日本網站論壇上曾經瘋傳一段「懷孕妻子報復出軌丈夫」真實故事，精彩絕倫的情節猶如日劇，其中最令網民關注不是妻子復仇的手法，而是最後男方的媽媽竟然霸氣登場，讓結局神展開！最近有節目翻拍重現這段熱話，看完的人都拍手叫好：「真是絕世好奶奶呀！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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