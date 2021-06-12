黑白魔后︱迪士尼10大女魔頭危險又迷人　第1竟是風靡全球的她？

開罐
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過去很多女孩們從小就夢想可以成為迪士尼的公主，找到自己命定的白馬王子，幸福快樂的在城堡中生活。不過，女力當道的現在，比起整天躺著等王子來把你吻醒，「壞壞惹人愛」才是趨勢！

反派角色的逆襲，眾多危險又迷人的「女魔頭」終於出頭天了！101忠狗中的惡女庫伊拉真人電影上映，連著名居家連鎖店HOLA都一改過去可愛風，推出一系列迪士尼壞女人週邊和調酒～今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，把大家最愛的迪士尼十大惡女找出來，究竟她們有哪些致命魅力，讓人欲罷不能呢？

▼▼迪士尼十大「女魔頭」危險魅力超致命▼▼

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▼▼▼迪士尼新電影《黑白魔后》大獲好評▼▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月25日至2021年05月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『迪士尼女反派角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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