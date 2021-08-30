別總是做好人放棄做自己！12個成長處世之道　變成一個真正的大人

曾出版多版暢銷書籍的心理治療師楊嘉玲，聽過無數個案的故事，解決無盡的困惑，了解每一個人都有自己獨特的成長曲，現在，也許你在爛感情繞圈圈，你正走入人際關係的死巷裡，或者焦慮未來的自己到底要何去何從？你習慣讓嫉妒綁架你的善良，害怕變成自己也討厭的人？如果有人能夠對你說，你不孤單，你的心情，有我來懂，該多好。



楊嘉玲持續在網路上堅持發表每一句話，每一篇文，給許多人修復深層傷痛的希望，《早點這樣想，該多好：從卡住的路轉彎，當一個幸福飽滿的大人》是她的第七本書，書中寫下一個心理治療師跟每個人一樣，在成長的路上，努力成為一個幸福飽滿的大人，每個生命階段的挫折與糾結，都有可能成為一次蛻變的契機，只要你不放棄。

▼▼▼即睇心理治療師寫給你的12句心靈處方箋▼▼▼

1. 明明心中有千百個不願意，卻因為各種原因或他人眼光，做出違背自己心意的事情，讓自己不斷地受傷。總是為了「做好人」，而放棄「做自己」。

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2. 所有悲傷的人，背上都有一道傷。或深或淺的傷口，總有癒合結痂的一天。痛會過去，傷痕會留下。

3. 信任之所以成立，關鍵點往往不在於對方，而是你夠不夠了解自己。

4. 要建立滋養、相互支持的關係，我們需要的不是精緻、簡潔的台詞，而是即使粗糙、笨拙，卻充滿情感的真實對話。

5. 要變成一個真正的大人，你必須把幻想留下，才能穿越挑戰，抵達下一個階段。

6. 原來成全不是放棄，而是理解了，別人的快樂，你不一定需要都在。

7. 人生如果只有甜味，就太膩、太夢幻了。帶一點苦味，才有真實的感覺。懂吃苦，就長大了。

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8. 學習溝通，並非是要追求和任何人都相處得來，而是你有勇氣離開任何一個人，重新建立一段讓你覺得舒服、滋養的關係。

9. 逃避辛苦的機會，等於放棄自己成為更好的人。拒絕，是為了專心擁有你真正在乎的事情。

10. 沒有一個道理可以用一輩子不改變，就像你不會永遠穿十五歲的衣服。

11. 面對改變，難的不是方法，而是知道「不知道」。

12. 別把「偏見」當「直率」，你不是講話直，是講話刺

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「不追求和任何人都處得來，但有勇氣離開任何一個人！」心理治療師寫給你的12句心靈處方箋】