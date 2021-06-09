撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-06-09 17:27

麥明詩（Louisa）近年迷上潛水，更經常出PO大晒潛水和水著LOOK。6月8日正值世界海洋日，Louisa在IG上載更一張穿上白色長紗裙的海底寫真，還寫道「我最愛的水底照！」 其實每踏入夏天，不少女星或網絡女神都公開性感水著look，綜合網民意見，《開罐》挑選香港最強水著女神15強，讓大家提提神！

近月麥明詩迷上潛水 ( louisa_mak@IG）

麥明詩近年淡出娛樂圈，並重拾老本行，到律師樓擔任顧問。不過她在社交平台依然活躍，不時上載生活照跟粉絲互動。近月她就迷上了潛水，不時大晒水底寫真，在群魚中暢泳，又穿性感三點式大晒超好身材，令不少女生羡慕又妒忌。



除麥明詩外，其他女星的水著look也不遜，好幾個剛出道的90後女星也大晒三點式。《開罐》挑選香港最強水著女神15強，大家最喜歡哪一個look？

👇👇👇即睇麥明詩和其他女星的水著look👇👇👇

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除了近年的選秀節目捧出不少新人，還記得以前TVB綜藝節目中的一眾美女「天使」嗎？從《美女廚房》的「粥粉麵飯」、《味分高下》的「味之天使」、到《耳分高下》的「Sing之天使」，你還記得她們嗎？她們的近況又如何呢？

👇👇👇按圖看6位「天使」出身的女星👇👇👇

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回到未追日星/韓星前！近日，有網民考古分享90年代香港女星神顏照，又指「絲毫唔輸日韓，衣品同妝容髮型氣質而家感覺都唔過時」。不少網民在帖文下紛紛貼圖Po出兒時港產女神，驚歎那些年的女星都無經P圖或微整形，是真正的女神。

👇👇👇按圖看90年代港產女星神顏照👇👇👇

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點擊睇全文：網民接力分享90年代港產女星零P圖神顏照 她撞樣BLACKPINK LISA