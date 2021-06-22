Sanrio非女生專利！10位喜愛三麗鷗男子票選　Kitty大叔好可愛

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-22 22:00

隨著時代進步，喜歡Sanrio不再是女生們的專利，男孩子也可以大聲說出自己喜歡Hello Kitty。為了紀念「Sanrio男子」成軍5周年，日本Sanrio舉辦了「喜愛Sanrio的男子總選舉活動」，只要喜歡愛Sanrio的男性朋友都可以報名，由網友公開投票選出最終入選的10位參加總決賽，總決賽前5名的男孩子就是今年度的Best of Sanrio，由Sanrio幫忙實現他們的夢想。趕快來看看最終入選的是哪10位可愛的男孩吧！

喜愛Sanrio的男子總選舉 2021活動流程

這次的總選舉的報名是從2020年11月20日～2021年1月11日，只要是喜愛Sanrio的男性朋友都可以在官方推特依照格式報名。2021年2月14日～2021年3月14日的期間，網友都可以在活動官方網站上投票給喜愛的選手。投票前30名的可以獲得官方認證的Sanrio男子頭銜，另外還會邀請前10名的男孩們，參加網路直播的官方活動，現場公佈最終獲選為Best of Sanrio的5位選手，並且實現男孩們的夢想。

喜愛Sanrio的男子總選舉 2021總決賽入圍者介紹（排名不分先後）：

+ 5 + 5 + 5

1.増本健一（ますモン。）

■ 喜愛角色：肉桂狗Cinnamoroll

■ 自我介紹：一直以來都希望能夠創造出喜愛Sanrio的男生都可以理所當然說喜歡的世界。現在也和最喜歡的肉桂狗一起全力朝目標前進。

■ 夢想：和大耳狗喜拿組隊一起參加紅白歌合戰

2.はうきくん

■ 喜愛角色：肉桂狗Cinnamoroll

■ 自我介紹：雖然是男生但是因為肉桂狗實在是太可愛了，不知不覺房間裡面和身上的東西都是喜拿的身影了ᐡ - ﻌ • ᐡ。

■ 夢想：希望世界能夠成為不論性別都可以隨意說出喜歡Sanrio的模樣

3.べっち

■ 喜愛角色：布甸狗Pom Pom Purin

■ 自我介紹：從小就是比起很酷的東西更喜歡可愛的東西。雖然很煩惱周圍的人老是說『明明是男孩子』這樣的話，還好這種時候Sanrio總是溫柔的陪在我身邊。

■ 夢想：希望能和最喜愛的布甸狗一起跳Pom Purin舞∪・ω・∪

相關圖輯：Sanrio角色人氣大賞2021 HelloKitty跌落神壇、布甸狗排第幾？▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

4.あくにゃん

■ 喜愛角色：PC狗Pochacco

■ 自我介紹：一發現這個活動馬上就來參加。好難說出自己喜歡Sanrio呀。從小學開始比起生硬的東西更喜歡軟綿綿的東西，但老是被人家說『你是男生喔』或是『明明是男孩子』，對Sanrio的事情也是這樣子。希望讓大家知道也有喜歡Sanrio的男生這種事情，如果能透過自己帶給大家勇氣就好了！

■ 夢想：希望能和PC狗一起拍大頭貼

5.兎目ロメオ

■ 喜愛角色：My Melody

■ 自我介紹：因為太喜歡Sanrio，希望能盡情吶喊對Sanrio的愛而開始了Vtuber。我最自豪的就是這個身體了，不管是髮型或是服裝都是以最喜歡的Melody和Kuromi來創作的。

■ 夢想：希望能和Melody一起合作

6.うじっぴ

■ 喜愛角色：Hello Kitty

■ 自我介紹：我是連大西高松市長、平井數位化大臣，整個烏龍縣（高松）都廣為人知的Sanrio男子。穿著Kitty醬造型的連身睡衣走在商店街時，常常會被小朋友喊「是Kitty醬！Kitty醬！」

■ 夢想：希望能來到我上班的商店街遊行

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+ 7 + 7 + 7

7.たいが

■ 喜愛角色：布甸狗

■ 自我介紹：最喜歡不管什麼時候都很陽光正面又可愛，偶爾還會展露出大人模樣的布甸狗，總是從他那邊得到數也數不清的勇氣和笑容！

■ 夢想：成為pandadragon的團員、然後和最愛的Sanrio角色們一起在Sanrio彩虹樂園辦活動

8.長谷川康太

■ 喜愛角色：布甸狗

■ 自我介紹：我是康太！小時候就很喜歡奶奶買給我的布甸狗玩偶，到現在也一直都喜歡布甸狗。不過能夠說出喜歡這件事情並享受Sanrio活動，都要感謝和我一樣喜歡Sanrio的男姓友人們。

■ 夢想：希望布甸狗能叫我一聲康太君

9.小椋涼介

■ 喜愛角色：水怪Hangyodon

■ 自我介紹：雖然有點擔心但還是參加了。因為開始一個人住所以和家人打電話的機會變多了，在被妹妹的影響之下，開始喜歡上和自己長得有點像的Hangyodon。

■ 夢想：希望能成為演員和Hangyodon一起演出，有一天能站在Sanrio男子的舞台

10.タキシードサノ

■ 喜愛角色：企鵝Tuxedosam

■ 自我介紹：從數年前和Tuxedosam相遇開始，現在已經沒有辦法想像沒有Tuxedosam的生活。和Tuxedosam的回憶數也屬不清，第一名就是在Sanrio彩虹樂園拍婚紗照時Tuxedosam君來到我旁邊這件事。

■ 夢想：希望許多角色能夠比現在更活躍，能多參加一些活動或是出更多的周邊。讓更多的人知道Sanrio的美好，不論男女老幼能夠多一些喜愛Sanrio的人就好了。好像太普通了…苦笑

男孩們別害羞 大聲說出你對Sanrio的愛

不論男女喜歡Sanrio的角色真的不是什麼害羞的事情，真心喜歡就要像這些選手一樣大聲說出來！這次入選的10位選手包含了老、中、青好幾個世代，想要知道最後是哪5位選手成為2021 Best of Sanrio，請務必鎖定官方網站的公告。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】