泰國除了恐怖片與經典愛情電影，獨具泰式創意的搞笑電影也是深得人心的。以下這5部泰國搞笑電影也值得一看，尤其是笑點低的朋友們，《替身大變身》慎看哦。
Netflix泰國搞笑電影1：《替身大變身》
《娘娘腔日記》前情提要：超級網紅「凱薩琳」因意外不慎跌倒而昏迷，眼看著下禮拜的重要拍攝就要開天窗，如果「凱薩琳」無法到場就要面對五千萬的巨額賠償。就在絕望之際，他們找到了賣咖喱的小南，有著一張極為相似凱薩琳美麗的臉龐，但除了有張漂亮的臉蛋外，卻是個超級土包子！偽娘三人組將把「小南」徹底改造，成為超級網紅「凱薩琳」，而他們能完成這艱難的任務席捲時尚界而不被抓包嗎？
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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】