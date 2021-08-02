隨著2020年初開始，大量的吉卜力工作室電影一口氣上架到NETFLIX上頭，無論是宮崎駿或高畑勳導演作品都能一次看個夠，但說到吉卜力，雖然盛名遠播，但還是有幾部可能有許多人沒聽過，或是隱約有印象卻沒看過，但仍然經典且精彩的動畫電影！如果你也對居家生活的片單感到匱乏，接下來五部你可能沒看過的吉卜力作品，推薦給各位，不妨參考一下！



▼▼▼5部Netflix冷門但其實好好睇的吉卜力作品▼▼▼

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從反戰、哲學到溫馨與搞笑，懷舊日常到手繪巨作，吉卜力無論熱門或冷門的作品，每一部都叫人驚艷，以上所有作品在 Netflix 平台都能觀賞，下次打開的時候記得加入片單喔！

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