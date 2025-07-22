韓國人買淘寶催發貨　搞錯「亲亲」意思神回應客服 網民：好開放

網購風氣全球流行，除了香港人外，連韓國人都用淘寶！近日就有韓國網民在淘寶向客服催貨，客服回應對方「亲亲」，事主誤解因爲「親親」就能更快發貨，而發出「親親」的表情符號，引發全網爆笑瘋傳。



韓國網友搞錯「亲亲」意思 神回應表符號

近日有一名韓國網友分享自己使用淘寶時的經歷。事主在社交平台X透露，因所訂購的一個公仔付款後24日仍未發貨，於是聯絡客服催促出貨，客服則回應事主購買的貨品是預售款，並指「亲亲出货就发」。然而，事主使用的翻譯器卻顯示「親親的話馬上會發貨」。

淘寶客服回覆翻譯後顯示「親親的話馬上會發貨」。（網上截圖）

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事主感到十分困惑，並在X發文問「什麽意思？是瘋子嗎？在說什麽鬼話？」有網民則用韓文向他解釋，在内地網購時「亲亲」是指「親愛的顧客」的意思。豈料，事主貼出後續對話，並指「怎麽辦......我已經親了」，圖中可見事主向客服發出「親親」及嘴唇印的表情符號，而客服也敬以一朵玫瑰花Emoji作回答。

有網民在Threads轉發文章。（網上截圖）

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貼文被網友轉發多個平台

貼文後來被網友瘋傳，更轉發到Threads及小紅書等平台。不少網民大指好笑，留言「笑死商家好開放 話親就親」、「來都來了 不是不親嗎？」、「好搞笑」、「有feel」、「疑惑但照做，可愛」、「對，我上網就是爲了看這種暖心的瞬間！！」。不過也有網民感到費解，「如果對面是男的，而買家是女的」，亦有網民好奇「落單24日都未發貨會唔會太耐，好想知佢買咩」。

網民留言評論。（網上截圖）

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