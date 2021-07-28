【東京奧運 / 何詩蓓 / Siobhan Haughey / 奧運銀牌】香港運動員今早（28日）再創佳績！現年23歲的香港游泳運動員何詩蓓在女子200米自由泳為香港贏得銀牌，是香港在奧運游泳項目歷史性首面獎牌。

作為愛爾蘭與香港混血兒，何詩蓓在香港本生本長，而且說得一口流俐廣東話，她除了游水叻，其實還有其他超強的隱藏實力！



何詩蓓在女子200米自由泳為香港贏得銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

現年23歲的香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）今早（28日）出戰奧運女子200米自由泳決賽，游出1分53.92秒勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，取得港隊在東京奧運的第二面獎牌，也是香港游泳史上第一面獎牌。

何詩蓓以破亞洲紀錄成績1分53.92秒勇奪銀牌，為香港游泳史上帶來第一面獎牌。（資料圖片／高詩琦攝）

何詩蓓在2019年世界賽在200自準決賽游出PB的1分55.58秒，但以0.2秒飲恨獎牌。一句「我下次會追番嗰0.2秒，下次唔會輸」，「下次」就在今年的東京奧運，以破亞洲紀錄成績1分53.92秒勇奪銀牌，為香港游泳史上帶來第一面獎牌。

何詩蓓出戰奧運女子200米自由泳決賽，游出1分53.92秒勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，也是香港游泳史上第一面獎牌。（何詩蓓Instagram）

何詩蓓香港出世，就讀聖保祿中學，至DSE完畢才首次離港讀書。作為愛爾蘭與香港混血兒，何詩蓓從小到大被問為何代表香港而不是愛爾蘭出賽，她指自己在香港出生及長大，與香港總是有attachment，並為代表香港感到自豪。愛看《老夫子》，和同學會玩「天下太平」，晚飯齊齊看《皆大歡喜》電視汁撈飯，關於何詩蓓游泳以外的N件小事，大家又知多少？

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