【伍家朗／伍家朗球衣／東京奧運】港隊羽毛球選手伍家朗28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，最終以局數0：2不敵對手，無緣晉身16強。事後網民質疑其球衣衣不稱身、網球衫當羽毛球衫、球衣濕透黏身影響表現的批評此起彼落。

做運動很容易大汗淋漓，所以一件優質的運動上衣，首要條件一定是透氣快乾，消委會早前測試市面上15款男士運動上衣，大家不妨從中參考。



港隊羽毛球選手伍家朗28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，最終以局數0：2不敵對手。（資料圖片）

消委會早前測試市面上15款男士運動上衣，價格由最平$80至最貴$450，以運動上衣的舒適程度（透水氣度、排汗快乾）、抗菌消臭表現、耐用程度及纖維成分四大方面去計算每件產品的總評分。

當中評分比重最高的分別是耐用程度（40%）及舒適程度（35%），當中舒適程度分為「透水氣度」及「排汗快乾度」兩大評分準則。究竟為何此兩方面如此重要？

👇👇👇點擊圖片睇運動衣舒適度兩大元素👇👇👇

今次記者將主要整理出消委會測試15件樣本中的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）評分，及總評分供大家以作參考。

👇👇👇點擊圖片睇消委會評測15款男裝運動上衣表現👇👇👇

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總括而言，最好選擇當然是分別於透氣水度、排汗快乾度舒適度及總評分均達5分滿分的Columbia。另外於透氣水度、排汗快乾度舒適度獲5分的New Balance、Salomon亦是不錯選擇，不過以上三件售價均達$300以上，價錢略貴。而H&M雖然最平只需$80，但於排汗快乾度和總評分分別只有3及3.5分，相對評分最低。

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東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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同場加映：伍家朗同款FILA網球衣淘寶售¥439 客服：可穿來打羽毛球，透氣的

受球衣風波影響的港隊羽毛球選手伍家朗28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，但最終以局數0：2不敵對手。及後有網民發現這件來自FILA的新球衣其實是網球衣，規格上並不適合打羽毛球。究竟「真相」是怎樣，《開罐 Opener》記者發現淘寶天貓FILA官方旗艦店有售同款球衣，決定向客服問個究竟！

淘寶天貓FILA官方店有售同款球衣，售價¥439，以淘寶價來說絕不便宜。當中提及商品版型寬鬆、面料為100%聚酯纖維，但聚酯纖維吸汗能力並不高，加上網球衣理應是室外用，因此整體來說其實不適合用於打羽毛球。

那究竟此衣服能否穿來打羽毛球？若穿的人大汗會否不適合？衣球又是否速乾？

點擊全文睇客服點答：伍家朗同款FILA網球衣淘寶售¥439 客服：可穿來打羽毛球，透氣的