中國的農曆七月「鬼門關」開啟之時，而農曆七月十四便是盂蘭節，即俗稱的「鬼節」！雖然未必人人相信鬼神的存在，但世上有些人體質特殊，能夠感應普通人不能看見的超自然現象。日本便曾經有一位鐵路站務員，聲稱遇上靈異事件。



日本有一位擁有「陰陽眼」的火車站務員，他曾經用通靈能力救下多個嘗試跳軌尋死的人，亦會協助警方尋找被列車輾過而屍首四散的遺體。他在電視節目上分享其中一次尋找碎屍的靈異經歷。那一次死者被列車撞致四肢各散東西，但他始終找不到死者右腳，結果遇上最恐怖場面！

這位火車站務員叫冰川正，曾因拯救多名嘗試跳軌尋死的自殺者，而獲鐵路公司嘉許。他在日本電視台節目《真夏の絶恐映像》中分享工作時發生的靈異經歷，原來這位站務員天生擁有「陰陽眼」，可以看見將死之人的氣息，亦會利用通靈能力幫助警方尋找碎屍。他憶述曾有一位少女在深夜跳軌自殺，被列車快速輾過導致身體部位斷開，分散在路軌各處，場面恐怖，但他仍然要在晚上打開電筒於車底尋找碎屍的每個部分，還原死者遺體。可是，他找遍月台和路軌每一個角落，都找不到死者的右腳......

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這是一件發生在現役鐵路員工身上的真人真事。這名員工叫冰川正，在某個偏僻的鐵路月台擔任站務員。他表面上是個普通的站務員，但其實雙眼擁有不可思議的能力，他能夠看見乘客身上的氣息，例如這天在月台上坐著的婆婆被濃厚的黑煙包圍，原來黑煙的出現代表這位老人即將死去。

節目找來冰川正真人接受訪問，他表示自己能看見包圍在人體周圍的黑煙，這些煙的厚薄代表人的死期。那位坐在月台的婆婆全身被黑煙包圍，代表她是即將會死去的人，很大機會是想跳軌自殺。冰川會利用這個能力救起了多個想跳軌尋死的乘客，不過不少人都以為冰川正是個騙人的幌子，但事實他已經多次因為救人成功而被公司表揚。

尋死的人始終要接受命運

這天，他察覺到月台上的婆婆有跳軌自殺的跡象，立即叫停火車司機。雖然冰川成功救回婆婆一命，可是結果卻不盡人意。他送走婆婆後，鄰近月台的工作人員突然打電話來，原來婆婆在下一個站的月台跳軌，傷重死亡。其實婆婆被救回後黑煙依然未消散，尋死的人始終要接受命運......

事件告一段落後，冰川工作的月台附近又發生了女性跳軌自殺身亡事件。作為車站職員，他需要協助警方搜尋被列車撞碎的屍骸。鐵路員在夜間帶著電筒再車底下尋碎屍殘骸也是常有的事，然而這件事發生數天後卻發生了一件難以置信的靈異事件。

工作期間看到亡魂

冰川在工作期間突然腦海閃過一些不屬於自己的影像回憶。一輛列車亮著燈迎面駛來。台上站著一位身穿白色連身裙的少女。最後那名少女縱身一躍從月台跳下去，被列車瞬間輾過。

冰川認為這是早前跳軌自殺的女性，並覺得亡靈想透過影像傳達一些訊息。他的腦海中出現最後的畫面是一片奇怪空地。冰川突然想到車站後面也有一塊類似的空地，但這片地長期空置，已經很久沒有人內進。

正當冰川四處張望時......他突然看見空地裏站著一位失去右腳的長髮白衣少女。冰川鼓起勇氣仔細一看，原來是早前跳軌自殺的女性！看到亡魂的他感到非常害怕，卻不自不覺被白衣少女吸引，慢慢走過去。

途中他突然踩到一件硬物，更被絆倒在地上。他看到腳下的東西後大吃一驚，原來這是少女遺體的一部分屍骸！根據冰川描述，他在空地上找到了自殺少女的右腳。原來他在遇到少女亡魂前，警方因為找不到屍體的右腳而決定停止搜索和調查。冰川認為少女亡魂的出現沒有惡意，只是希望藉著他的能力幫她找回完整的遺體才能安息......