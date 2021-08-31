盤點8位人氣動漫老爸出場率低卻身懷絕技　正是眾人爸爸的影子？

父親沒有闊背，更沒有華麗的服裝，卻努力扮演著各種角色，成為你我心中的超級英雄。現實之外，動漫裡頭的父親也是如此，不僅台詞少、出場率低，卻總是默默地成為故事裡重要的角色。小編這次特別整理了動漫裡的「超人氣動漫老爸」，想帶大家一起重新認識這些角色，更說不定這些卡通人物們也都能找到自己爸爸的影子呢！



1.【TIGER & BUNNY：鏑木·T·虎徹】

《TIGER & BUNNY》故事設定在一個未來的世代，某國的大都市修迪輪誕生了名為「英雄」的職業，「能力者」需穿著由贊助商出資提供的印有商標的戰鬥服，為了守護眾人而出動。而本作主角鏑木·T·虎徹身為一位過氣的英雄，除了須面臨時代劇烈的變換，更需要面對工作上的各種威脅以及毀天滅地的超能力。儘管如此，回到家都後的他還是那個熱愛擁抱小孩的好爸爸，可以說是動漫界「硬漢爸爸」的代表之一！

▼▼▼即睇8位超人氣動漫老爸！▼▼▼

+ 15

相關文章：盤點5大身世坎坷動漫主角 開場爸媽即領便當 鬼滅、鋼鍊齊上榜

+ 18

相關文章：日本青少年十大漫畫排名 ONE PIECE跌下神壇僅第7、鬼滅強勢奪冠

+ 24

延伸閱讀：

今年就讓爸爸變奧運潮男！adidas、adidas Originals 父親節優惠正式開跑，樂高聯名鞋款同步登場！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】