父親節｜台日作家一妙青　從日本回到台灣尋找祖父身世

撰文： nippon.com 最後更新日期： 2021-06-20 12:00

【藝文編按】一青妙是女演員，是牙醫，也是作家。父親是台灣人，母親是日本人，生於東京，年幼時在台灣生活，曾在台灣編話劇述說祖父故事。是日父親節，本版轉載一妙青在nippon.com撰寫的文章，談談她回到台灣尋找祖父輩顯赫身世與來歷的經過。

被稱為台灣五大家族之一的顏家，從二戰前到二戰後於台灣北部的港都基隆為據點展開了礦山事業，也是作家一青妙的父親家族的發跡地。最近，發行的新書《石坂莊作和顏欽賢——追求台灣人和日本人的平等》（暫譯，上毛新聞社）裡，以她的祖父顏欽賢與群馬縣高崎市的交流為主題，挖掘出許多不為人知的秘史，有望成為新的台日交流的珍貴資料。（nippon.com）

幾年前，我曾經從日本搭郵輪造訪基隆。一大早，伴隨著朝陽，台灣映入眼前。隨著船隻入港，橫亘在前方的島，模樣愈來愈清晰。

文：一妙青

基隆有九成以上是丘陵地，穿過了貨櫃和防波堤，有無數的方形建築物盤踞在斜坡上。就像朝向大海張開了嘴巴般，三面被山圍繞的都市，從以前到現在作為台灣玄關口的地位屹立不搖，當下真切地感受到基隆作為陸地和海上貿易的要衝，容納了廣大的人流和物流。山腰矗立著斗大的白色看板KEELUNG（基隆），與知名的荷里活（Hollywood）地標極為相似。這似乎是2006年，基隆為了更受到注目下，模仿荷里活而設置的新地標。

連接這樣的基隆與日本的航路被稱為「內台航路」，日本和台灣合而為一的時代。數不清的人從台灣基隆出發，踏上旅途，搭乘內台航路的船，在搖晃中前往日本。船內的台灣人應該是互相傾吐著彼此的夢想、希望和不安吧。

其中，也包含我年輕的祖父在內。他的名字是顏欽賢，台灣五大家族之一的顏家長男，生於1902年的祖父一開始是在東京的磔川小學校就讀，之後進入群馬縣高崎市的高崎中學念書。

我從家人那裡聽說過祖父在高崎念書一事，但是為何會選擇高崎，則是毫無知悉。我的雙親也很早就過世了，顏家親戚裡面，知道的人應該已不在人世了。就在即將放棄的時候，收到了一本書。

書名上出現祖父的名字

《石坂莊作和顏欽賢——追求台灣人和日本人的平等》祖父的名字躍上書籍封面，我感到難以言喻的驕傲，用指尖反覆觸摸著以黑白為基調的別緻封面。

作者手島仁擔任群馬地域學研究所代表理事，在群馬縣前橋市出生，曾任高校教師、群馬縣史編纂室主任、群馬縣立歷史博物館學藝員(*1)等職，提倡群馬學的鄉土史研究者。雖然與他素昧平生，但是去年春天，透過雙方的共通友人羽鳥直之──其父為曾在日本統治時代擔任過台南市長的羽鳥又男（1892-1975年）──居中牽線，某日收到了一封來自手島仁的電子郵件。

「我正想要寫一本關於石坂莊作和顏欽賢的書，接下來將展開正式的研究調查，有關顏欽賢的部份，若是有自傳、回憶錄等參考文獻的話，煩請不吝賜教。致上感謝之意。」

我能夠提供的資料幾乎是寥寥無幾，但是過了一年之後，印有祖父名字的書問世了。內容的詳實程度遠遠超乎我的預期，包括祖父前往高崎的理由等，記載了許多連我都不曾聽聞的事情。

在家族的安排下前往高崎的祖父

過去，曾經有過一提到基隆就等於「顏家」的時代。彷彿是象徵那個時代般，「從基隆到台北，全部都是顏家的土地」「顏家的庭院猶如迷宮般的廣闊」這樣的傳言在坊間被說得煞有其事，真假難辨。

實際上，顏家以基隆為據點，從事煤炭和金礦的採礦事業，後來展開多角化經營，是成功致富的一大家族。祖父在顏家位於基隆市中心的宅邸「陋園」出生，占地廣達約6萬坪。有松樹、石燈籠和水池造景的日式庭園被列為台灣三大名園之一，風景優美宜人，也開放給當地居民作休憩場所，或者是作為學生的遠足地點，更被指定為日本宮家訪臺時的住宿場所。有不少知道當年榮景的人對我說過：「我以前常去顏家的庭園玩耍。」

很遺憾地，「陋園」在二戰邁入尾聲時遭遇空襲，已無法一窺堂奧。但是，值得慶幸的是，陋園的記憶至今仍留在多數人的心裡，一直被口耳相傳著。

祖父是在家族的安排下，從小學就被送往內地的日本留學，接著進入群馬縣立高崎中學就讀，之後畢業於京都的立命館大學。為什麼祖父的求學之路是從東京到高崎，甚至後來選擇京都的立命館大學，總之充滿了謎。

根據本書的描述，祖父去到高崎念書存在著兩種說法。其一是在曾接任台灣總督府財務局長一職，爾後接受官派擔任群馬縣知事的中川友次郎（1873-1945年）的推薦之下；其二是聽從本書登場的另一位主角，即日治時代活躍於台灣、高崎出身的實業家石坂莊作（1870-1940年）的建議。

還有，本書也提到祖父會進入立命館大學，與曾任台灣銀行的「頭取」（最高經營者）中川小十郎（1866 -1944年，與中川友次郎無血緣關係）有很深的關係。祖父的父親，即曾祖父顏雲年與在台灣銀行擔任頭取時代的中川小十郎有親交，據說顏家和林家等台灣的望族在當時立命館升格為大學時，捐了不少錢。也因為這樣的緣份，不只是祖父，就連祖父的兩位弟弟也都進入立命館就讀。換言之，祖父在日本的留學路程是依賴著台灣家族的人脈關係，在親近的日本友人的建議下一步步前進的。

與前首相福田赳夫的深摯友情

在高崎中學時代的同學裡面，有一位是後來成為首相的福田赳夫（1905-1995年）。

1976年，福田赳夫就任第67代內閣總理大臣之際，祖父寫的一封祝賀信也在書中首次公開，引用內容如下：

祝賀福田兄就任內閣總理大臣 無法忘記去年的十二月二十四日一大早，我一拿到當地的報紙，就看到頭版的標題斗大地寫著：「日本國會 福田被指名為繼任首相」／當時，內心的喜悅之情實在難以用筆墨形容，高崎中學的同學福田赳夫學長身為政治家，登上最高地位的內閣總理大臣，這不只是福田兄個人的榮譽，也是我們高崎中學的無比至上光榮（中略）福田兄就任首相時，理當要親自拜訪表達祝賀之意，但是相隔兩地，加上日夜雜務纏身，身不由己，深感抱歉。今年一月左右，我請長男惠民代替我前往表達祝賀之意，福田兄在忙碌之際撥空盛情款待，真是感激不盡。（後略）

信裡面提到的長男惠民是我的父親。福田赳夫和祖父的友情在戰後也持續了很長的時間，我也第一次理解到在家族的相簿裡，會出現父親和福田赳夫的合照的原委，同時透過這本書，才得以窺見高崎和顏家的不解之緣。

石坂莊作的遺骨存放在基隆和群馬兩地

本書登場的另一位主角石坂莊作生於1870年，在群馬縣吾妻郡原町（現為東吾妻町）擔任過小學教師，甲午戰爭時從軍打仗，凱旋後再度恢復教職。1899年，他胸懷大志想在海外闖出一片天，於是遠渡台灣。之後，在基隆定居，開設「石坂商店」，販售香菸和度量衡器，是位成功的生意人。另一方面，作為基隆的有力人士，積極推動地域振興和教育，1940年在基隆過世，遺骨則分別存放在基隆和故鄉的群馬縣原町兩地。

石坂莊作對基隆的最大貢獻，例如創設圖書館的「石坂文庫」和夜校的「基隆夜學會」、女子職業學校的「基隆記憶女學校」等，致力於推動日本人和台灣人，即內地人和外地人能夠消弭歧視，平等接受教育。因此，又被台灣人尊稱為「基隆聖人」和「台灣圖書館之父」，深受愛戴。

顏雲年和祖父對石坂莊作的理念相當贊同，不只是資金援助，在二戰結束後，也出面接手了基隆夜學會，經過幾次的名稱變更，現名為「私立光隆高級家事商業職業學校」（簡稱光隆家商）存續至今，由祖父擔任校長和理事長。

讀完本書後，一方面對於自己家族在日本和基隆之間的淵源如此之深，感到驚訝之外，身為臺日混血兒的我，對另一個故鄉──基隆似乎是一無所知，真是慚愧。

日本人建造的天然良港

眾所皆知，位於台灣的東北部，面太平洋的基隆港是天然良港，由日本人提出築港計劃，發展為一大港灣都市。1896年，大阪商船連結神戶—門司—基隆的航路為第一號，開始了內地間的定期航路。之後，留學、做生意、觀光等，許多人以基隆為玄關口，往來於日本和台灣之間，也可以稱作是台灣的「門面」。

尤其是二戰結束後不久，在台灣的日本人搭乘停靠在基隆港的引揚船，一面流著眼淚，一面揮別霧濛濛的台灣土地，這樣的故事我從灣生（日本統治時代在台灣出生的日本人）的口中聽過好多次。從日本返國的台灣人看到逼近眼前的故鄉，淚腺也跟着潰堤，懷著欣喜雀躍的心情踏上基隆港。

戰後，臺北到基隆的交通並不是那麼方便，在都市發展上反而輸給相鄰的新北市，這城市在時間上突然靜止不動了。

但是到了2009年，在被視為民進黨的新世代領導人，呼聲頗高的林右昌初次當選市長以後，着手進行包括基隆車站在內的基隆港一帶的再開發案，朝著亞洲第一的客輪停靠站的目標，城市面貌持續進化。作為內台航路的起迄站，有岸壁和倉庫的「基隆港西岸碼頭倉庫」被列為歷史建築而保存下來，足以回憶往昔，這樣的歷史建築的再生利用正是台灣擅長的領域。廣島縣的吳市、香川縣的高松市、熊本的八代市、沖繩的宮古市等，基隆市與日本各地的港灣都市的關係深厚，新的交流樣貌指日可待。

趁著《石坂莊作和顏欽賢——追求台灣人和日本人的平等》出版的機會，基隆和日本的淵源能夠被廣為所知，作為台灣的玄關口受到矚目，相信石坂莊作和祖父也一定會感到與有榮焉。

作者一青妙為隨筆作家、女演員、牙醫。生於東京。父親是台灣人，母親是日本人。幼年時期在台灣度過，11歲起在日本生活。

註： 1. 日本的一種國家級從業資格。根據日本博物館法規定，在博物館、美術館從事收集資料、調查研究、展覽企劃等工作的專業人員。

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